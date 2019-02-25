Android, Resmi Olmasa da Nintendo Switch'i Destekliyor

Tanıtıldığı tarihten itibaren Android işletim sistemi ile çalışıp çalışamayacağı merak konusu olan Nintendo Switch, resmi olmayan kaynaklara göre yakında Android işletim sistemini destekleyecek.

Yaklaşık iki sene önce tanıtımı yapılan Nintendo Switch'in, o günden beri Android işletim sistemi ile uyumlu olup olmayacağı sorusu kafaları kurcalıyordu. Görünen o ki oldukça güçlü bir cihaz olan Switch, merakla beklenen bu soruya olumlu yanıt veriyor.

Android Q'nun yüklü olduğu cihazlardan birine erken erişim sağlama imkanı bulan iki yazılım geliştiricisi, Switch'i test etme şansı yakaladılar. Cihazın, Android işletim sistemi ile gayet uyumlu çalıştığını açıklayan geliştiriciler, Switch'in henüz oyun oynamaya hazır olmadığını ifade ettiler.

Testi yapan kişiler "Şu an için bu cihazla PUBG Mobile oynamayı istemezsiniz" yorumunu yaparken Switch'in, bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra piyasadaki en güçlü Android oyun cihazları arasında arasında yer alacağını ifade ettiler. Android yüklü Switch cihazlar, oyun deneyimi dışında mailleri kontrol etmek, Bluetooth ve Wi-Fi ile veri transfer etmek gibi birçok özelliği de bünyelerinde barındıracaklar.