Google'dan Android'in Geleceğine Dair Çok Önemli Açıklamalar

Google’ın Android ve Oyun İşi Başkan Yardımcısı Jamie Rosenberg, şirket blogunda MWC 2109 ve Android’in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanya’nın Barcelona şehrinde yapılan Mobile World Congress 2019 başladı. Google da fuarın önemli katılımcıları arasında yer alıyor.

Google yöneticilerinden Jamie Rosenberg, firmanın etkinlikleri ve Android’in geleceği hakkında bir yazı kaleme aldı. Yazı, Google’ın şirket blogundan yayınlandı.

Android’in her zaman partnerlerin hem yazılımsal hem de donanımsal olarak sınırları zorladığı açık bir ortamda ve geniş bir yelpazede çalışma misyonu bulunduğunu belirten Rosenberg, Android’deki gelişmelerden ve işletim sisteminin geleceğinden bahsetti.

Katlanabilir telefonların “Akıllı telefonların tanımını genişlettiğini” söyleyen yönetici, Android’i sürekli evrimleştirerek üreticilere çeşitli boyut ve şekillerde cihazlar üretme fırsatı verdiklerini söylüyor. Rosenberg, daha kolay çoklu işlem yapabilme becerisi, tabletlerin daha taşınabilir hale gelip kolayca cebe girebilmesi gibi özelliklerin telefonlara daha farklı tanımlar kazandırdığını belirtiyor.

Fuarda, ilk katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Fold’un ardından gelen Huawei Mate X de duyurulmuştu. Google, daha fazla katlanabilir Android cihaz geliştirileceğine inanıyor.

Yazıda ayrıca çeşitli firmaların yapmış oldukları 5G çalışmalarından da bahsediliyor. Google’ın partnerleri 5G planlarını yayınlarken, Google da ilk 5G bağlantıya sahip akıllı telefonlar için heyecanlı olduğunu gizlemiyor. Google, 5G’nin 2019 ve sonrasında kullanımının artmasını hızlandıracağını söylüyor.

Google ayrıca herkes için daha iyi mesajlaşma sistemleri üzerinde de çalışıyor. Firmanın Samsung, Huawei ve çeşitli telefon operatörleri gibi partnerleriyle geliştirdiği RCS (Rich Communication System/Zengin İletişim Sistemi) hizmetleri, şu anda 24 ülkede kullanılabiliyor. Google’ın amaçları arasında bu hizmeti daha çok ülkeye yaymak var. RCS ile grup konuşmaları yaparken geliştirilmiş özellikler kullanmak ve yüksek kaliteli medya içeriği paylaşmak mümkün. Bu özelliğin daha çok Android cihazı ve daha çok operatör tarafından desteklenmesi amaçlanıyor.

Google ayrıca Android’in açık platformunu yeni mobil trendlerin türediği bir alan olarak görmeye devam edeceğini belirtiyor. İnsanların ve işletmelerin en son yazılımları ve en son güvenlik güncellemelerini talep ettiklerini istediklerini bildiklerini söyleyen Rosenberg, geçtiğimiz yıl beraber çalıştıkları partnerleriyle birlikte dünyanın dört bir yanında daha çok Android kullanıcısına tutarlı ve güvenilir bir akıllı telefon deneyimi sunduklarını ifade ediyor.

Android One programının da üreticiler arasında işbirliğinin simgesi olduğu belirtilen açıklamada, Android One aktivasyonlarının geçen yıl %250 arttığı açıklandı. Android One ile daha fazla akıllı telefonda sürekli olarak yeni ve güvenli bir akıllı telefon tecrübesi yaşanacak.

Android Enterprise Recommend, ticari işletmeler için uygun olan Android cihazları içeren bir program. Google bu programda yer almasına izin verilen 80’den fazla cihaza sahip. Programa dahil olan uygulamalar arasına en son Managed Service Providers katıldı. Bu uygulamanın amacı ise Android’i iş için kullananlara yardımcı olabilmek.

Android Go’nun da başlangıç seviyesi telefonlar sayesinde herkesin akıllı telefon tecrübesi yaşamasına katkısı olduğunu söyleyen Rosenberg, başlangıç seviyesi telefonların yarıdan fazlasının Android Go kullandığını belirtiyor.

Google, geçen yıl LG ile birlikte çalışarak bir Google Asistan düğmesi denemesi yaptıklarını belirtiyor. Bu yıl bu özellik LG ve Nokia telefonlarda olacak. Bu telefonlar arasında LG G8 ThinQ ve K 40 ile Nokia 3.2 ve Nokia 4.2 de bulunuyor Ayrıca Xiaomi (Mi MIX 3 5G ve Mi 9 dahil) telefonlarda da bu düğme bulunacak. Böylece firma, 100 milyondan daha fazla cihazda özel bir Google Asistan düğmesi bulundurmuş olacak.

Gelecekteki yapay zeka merkezli mobil tecrübeleri desteklemek için Qualcomm ve Mediatek gibi üreticilerle çalışan Google, Android’in nöral ağ API’sine ve ML Kit’ini destekleyecek ürünler üretilmesini sağladı. Böylece daha hızlı, akıllı ve akıcı mobil tecrübelerinin de önü açılmış oldu. Bu sistemler sayesinde yeni özellikler de devreye girmeye başladı. Örneğin bir el ilanındaki mail adresini, bir tabeladaki telefon numarasını kamera ile tanımak mümkün.

Digital Wellbeing (Dijital Sağlık) uygulamalarının da daha geniş bir yelpazeye yayılacağı açıklandı. Bu teknolojiler, yeni üretilecek olan cihazlarda yer alacak. Böylece insanların önem verdiklere şeylere daha çok odaklanabilmesi sağlanacak.