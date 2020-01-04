YouTube Videolarını VLC Media Player ile Arka Planda Oynatma

Reddit'te ortaya çıkarılan bir yöntemle Android kullanıcıları, VLC Media Player'ı kullanarak YouTube videolarını arka planda oynatabiliyorlar. Gelin detaylara yakından bakalım.

Reddit’te paylaşılan yeni bir yönteme göre YouTube videolarını artık ekran kapalıyken oynatabilirsiniz. VLC Media Player’ı kullanarak uygulayabileceğiniz bu yöntemin oldukça basit olduğunu belirtelim. Bunu yapmak içinse ekran kapalıyken oynatmak istediğiniz YouTube videosunun üzerine dokunarak VLC ile paylaş demeniz gerekiyor.

Daha sonrasında VLC’den 'Ses Olarak Oynat' seçeneğini seçmeniz yeterli. Bu çözüm yolunun, YouTube videolarının yıllardır çözülemeyen arka planda oynatılamama sorunu için resmi bir yol olmadığını ancak pek çok Android kullanıcısı için çalıştığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak Anroid kullanıcıları için YouTube videolarını arka planda oynatmanın farklı yolları da bulunuyor.

Android’de arka planda video/müzik nasıl dinlenir?

Android cihazlarda YouTube videolarını arka planda oynatmak için en bilinen yöntemlerden biri de videoyu tarayıcıda oynatmak. Bu yöntemde, YouTube’a Chrome uygulamasından giriş yaptığınızda site sizi mobil için optimize edilmiş olan siteye yönlendiriyor. Daha sonrasında yapmanız gereken şey ise sağ üst köşede bulunan üç noktadan 'Masaüstü sitesi iste' seçeneğine dokunup YouTube’un masaüstü görünümüne geçmek.

Bu işlemi tamamlayıp YouTube’un masaüstü seçeneğine geçiş yaptıysanız tarayıcıdan çıktığınızda videonun duraklatıldığını fark edeceksiniz. Bu noktada yapmanız gerekense kontrol panelinden videoyu yeniden başlatmak. Böylelikle ekranı kapatsanız bile YouTube videoları veya müzikler arka planda oynatılmaya devam ediyor.

Tabii ki YouTube, arka planda müzik dinlemek isteyen kullanıcılarının olduğunu biliyor ancak bu özelliği YouTube Premium ile sunarak abonelik sistemini daha çekici bir hâle getirmek istiyor. Buna rağmen yukarıda belirttiğimiz seçenekler ile YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde müzik dinleyebilir, istediğiniz videoları arka planda oynatabilirsiniz.