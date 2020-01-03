Akıllı Telefonlarda Daha Hızlı Yazı Yazmanız İçin İpuçları

2019 senesi bitmeden yapılan ve sonuçları açıklanan bir araştırma, telefonda metin yazarken otomatik düzeltme seçeneğinden yararlanan kişilerin daha hızlı yazdığını ancak buna alternatif başka yöntemlerin de doğru olabileceğini ortaya çıkardı. Gelin detaylara yakından bakalım.

Akıllı telefonlar hayatımızın tam ortasına konumlanmış durumda desek abartmış olmayız. Muhtemelen hepimizin telefonunda çevremizdeki insanlarla iletişim kurmak için kullandığımız birçok mesajlaşma uygulaması mevcut. Hızlı yazmak kadar doğru kelimeler kullanmak da önemli. Uzmanlar bu konuları kapsayan bir araştırma yaptı ve birtakım sonuçlara vardı. Yayınlanan “İnsanlar mobil cihazlarda nasıl yazı yazıyor?” isimli rapora göre otomatik düzeltmeyi etkinleştiren ve yazarken her iki başparmağını kullanan kişiler, daha hızlı yazı yazabiliyor.

Araştırmacıların Finlandiya, İsviçre ve Birleşik Krallık’tan olduğunu, çalışmanın 37.000 gönüllüyle gerçekleştirildiğini ve internet tabanlı bir yazım testinin analiz edildiğini ekleyelim. Rapora göre katılımcılar; otomatik düzeltme, kelime tahmini, sesli klavye ve düz yazım olmak üzere 4 faklı kategoride sınıflandırıldı. Dakikada yaklaşık 47 kelimeyle en hızlı sonuçlar, otomatik düzeltme kullanan katılımcılardan geldi. Diğer teknikler daha düşük yazma hızlarıyla otomatik düzeltmenin arkasında kaldı. Bu sonuçlardan sonra gelin daha hızlı yazı yazmanızı sağlayacak ipuçlarına yakından bakalım.

1. Otomatik düzeltmeyi etkinleştirin:

iOS ve iPadOS 13'te klavye otomatik düzeltmesini etkinleştirmek için Ayarlar > Genel > Klavye'ye dokunun, ardından otomatik düzeltme kaydırıcısını etkinleştirmek için sağa taşıyın. Android cihaz ayarları değişebilir ancak örnek olarak Android 10 sürümünde Ayarlar > Sistem > Diller ve Giriş > Sanal Klavye > Gboard > Metin Düzeltmesi öğesine dokunun ve ardından otomatik düzeltme kaydırıcısını sağa taşıyın.

2. Akıllı Yazma özelliğini kullanın:

Google’ın Akıllı Yazma özelliği, kelime tahmini yerine kelime öbeği tahmini seçeneği sunar. Bu özellik G Suite kullanan herkes için varsayılan olarak açıktır. Android veya iOS kullanıyorsanız Gmail’de bir kelime öbeği görüntülendiğinde, kaydırma hareketiyle bu özelliğe ulaşabilirsiniz.

3. Konuşma tanıma özelliğinden yararlanın:

Konuşma tanıma özelliğinin de oldukça kullanışlı ve hızlı olduğu kanıtlanmış durumda. Açıklamalara göre dakika başına yaklaşık 150 kelimeye varan giriş hızıyla kısa mesaj yazmaktan 2,9 kat daha hızlı. Sesle yazmayı denemek içinse iOS ya da Android cihaz fark etmeksizin klavyenizin hemen yanında yer alan mikrofon simgesine basılı tutarak konuşmanız yeterli.