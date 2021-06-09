2021'in İlk 5 Ay Ayında, 2012'den Daha Fazla Kadın Öldürüldü

Kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı yıllardır gösteren Anıt Sayaç isimli internet sitesinin verilerine göre, 2021'in ilk 5 ayında cinayete kurban giden kadınların sayısı 171'e ulaşarak 2012'deki toplam cinayet sayısını geride bıraktı.

Şiddetin ve özellikle kadına karşı şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tırmandığına tanık oluyoruz. Özellikle internet ve sosyal medyanın da etkisi ile yaşanan olaylar, daha kısa sürede topluma mâl oluyor. Şiddete kurban giden kadınlar için dijital anıt görevi taşımak için 2013'te kurulan Anitsayac.com, yaşananları gözler önüne seren kaynakların başında geliyor.

Kurulduğu 2013 yılından önce, basına yansıyan haberler üzerinden verileri derleyen Anıt Sayaç üzerinde 2008 yılına kadar kaç kadının şiddete kurban gittiği görülebiliyor, ilgili haberlere erişilebiliyor.

6 Haziran itibariyle 2021'in başından bu yana cinayete kurban giden kadınlar:

Anıt Sayaç verilerine göre 2012 boyunca cinayete kurban giden kadınlar:

Anıt Sayaç verileri neye dayanıyor?

Basına yansıyan vakaları haberleştiren Anıt Sayaç üzerinde, elbette haberleştirilmeyen olayların ve kişilerin izini sürmek çok zor. Ancak 2013'teki kuruluşu öncesindeki veriler de bugün olduğu gibi, o dönem basına yansıyan vakaları içeriyor. Ayrıca platformda failin durumu, alınan yasal kararlar ve uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi almak da mümkün.