Ankara UKOME'den elektrikli otomobil sahiplerini sevindiren bir karar çıktı. Şehrin bazı bölgelerindeki şarj istasyonlarına fosil yakıtlı araçların park edilmesi, resmî olarak yasaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentteki elektrikli otomobil sahiplerini rahatlatacak bir karara imza attı. Alınan karar kapsamında şehrin bazı bölgelerinde bulunan elektrikli otomobil şarj istasyonlarına benzinli veya dizel araç park edilmesi yasaklandı. Umarız bu karar, en kısa sürede ülke geneline yayılır.

Elektrikli otomobiller için şarj istasyonu hizmeti sağlayan bazı firmalar, diğer illerde olduğu gibi Ankara'da da şarj istasyonları kurdular. O firmalardan bir tanesi de Neva İç ve Dış Tic. A.Ş idi. Ancak fosil yakıtlı araçların bu istasyonlara park etmesi ve elektrikli otomobillerin şarj hizmetinden faydalanamaması, şirketi harekete geçirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe veren şirket, UKOME aracılığıyla bu istasyonları elektrikli otomobillere özel hâle getirmeyi başardı.

Ankara UKOME'nin kararı şöyle:

TALEP: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 14.02.2025 tarih ve E.1611237 sayılı yazısında; İlgi: Neva İç ve Dış Ticaret A.Ş. 12.02.2025 tarihli ve 829873 sayılı dilekçesi. İlgide kayıtlı dilekçede; Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 65 (altmış beş) adet Elektrikli Şarj İstasyonuna ilişkin 130 (yüz otuz) araç kapasiteli Otopark Alanı ve Açık Alan için Belediyemiz Encümeni'nin 24.10.2024 tarih ve 2220/2664 sayılı kararı ile 5 (beş) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ıncı maddesi gereğince yapılan ihale sonucu Neva İç ve Dış Tic. A.Ş ile kira sözleşmesi imzalanmış olduğu, ihale sözleşmesi gereği kurulum yapılan elektrikli şarj istasyonlarının yerlerine fosil yakıtlı araçların park etmesi sebebiyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verememekte ve ticari zarara uğramaları sebebiyle UKOME Kararına ihtiyaç duyduklarının talep edildiği anlaşılmaktadır.



Söz konusu dilekçede belirtilen elektrikli şarj istasyonu yerlerine, ilgili sözleşme ve ihale şartnamesi hükümleri gereğince konunun UKOME Genel Kurulunda görüşülerek bir karar alınması istenilmektedir.



Alt Komisyon Görüşü: Aşağıda belirtilen şarj istasyonu bulunan cadde ve sokaklarda; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 14.02.2025 tarih ve E.1611237 sayılı yazısında; İlgi: Neva İç ve Dış Ticaret A.Ş. 12.02.2025 tarihli ve 829873 sayılı dilekçesi. İlgide kayıtlı dilekçede; Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait olan, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 65 (altmış beş) adet Elektrikli Şarj İstasyonuna ilişkin 130 (yüz otuz) araç kapasiteli Otopark Alanı ve Açık Alan için Belediyemiz Encümeni'nin 24.10.2024 tarih ve 2220/2664 sayılı kararı ile 5 (beş) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ıncı maddesi gereğince yapılan ihale sonucu Neva İç ve Dış Tic. A.Ş ile kira sözleşmesi imzalanmış olduğu, ihale sözleşmesi gereği kurulum yapılan elektrikli şarj istasyonlarının yerlerine fosil yakıtlı araçların park etmesi sebebiyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verememekte ve ticari zarara uğramaları sebebiyle UKOME Kararına ihtiyaç duyduklarının talep edildiği anlaşılmaktadır.Söz konusu dilekçede belirtilen elektrikli şarj istasyonu yerlerine, ilgili sözleşme ve ihale şartnamesi hükümleri gereğince konunun UKOME Genel Kurulunda görüşülerek bir karar alınması istenilmektedir.Aşağıda belirtilen şarj istasyonu bulunan cadde ve sokaklarda; 1) Çankaya ilçesi Oran Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Kudüs Caddesi 14 araçlık otopark alanının;

2) Çankaya İlçesi Remzi Oğuz ARIK ve Kavaklıdere Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi No:123 önü 4 araçlık otopark alanının;

3) Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cadde Vakıfbank Önü 6 araçlık otopark alanının;

4) Altındağ İlçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ASKİ önü 4 araçlık otopark alanının;

5) Çankaya İlçesi Maltepe Mahallesi Necatibey Caddesi Yapıkredi Önü 4 araçlık otopark alanının;

6) Çankaya İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı ile 2191.Cadde kesişimi Mahall Ankara yanı 4 araçlık otopark alanının; Şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edilerek, söz konusu alanlara park yasağı getirilerek trafik işaret ve levhalarının altına “şarj edilen araç harici park etmek yasaktır” panelinin monte edilmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır.



UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda talep oy birliğiyle uygun bulunmuştur.

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