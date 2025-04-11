Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentteki elektrikli otomobil sahiplerini rahatlatacak bir karara imza attı. Alınan karar kapsamında şehrin bazı bölgelerinde bulunan elektrikli otomobil şarj istasyonlarına benzinli veya dizel araç park edilmesi yasaklandı. Umarız bu karar, en kısa sürede ülke geneline yayılır.
Elektrikli otomobiller için şarj istasyonu hizmeti sağlayan bazı firmalar, diğer illerde olduğu gibi Ankara'da da şarj istasyonları kurdular. O firmalardan bir tanesi de Neva İç ve Dış Tic. A.Ş idi. Ancak fosil yakıtlı araçların bu istasyonlara park etmesi ve elektrikli otomobillerin şarj hizmetinden faydalanamaması, şirketi harekete geçirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe veren şirket, UKOME aracılığıyla bu istasyonları elektrikli otomobillere özel hâle getirmeyi başardı.
Ankara UKOME'nin kararı şöyle:
Söz konusu dilekçede belirtilen elektrikli şarj istasyonu yerlerine, ilgili sözleşme ve ihale şartnamesi hükümleri gereğince konunun UKOME Genel Kurulunda görüşülerek bir karar alınması istenilmektedir.
Alt Komisyon Görüşü: Aşağıda belirtilen şarj istasyonu bulunan cadde ve sokaklarda;
1) Çankaya ilçesi Oran Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Kudüs Caddesi 14 araçlık otopark alanının;
2) Çankaya İlçesi Remzi Oğuz ARIK ve Kavaklıdere Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi No:123 önü 4 araçlık otopark alanının;
3) Çankaya İlçesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cadde Vakıfbank Önü 6 araçlık otopark alanının;
4) Altındağ İlçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ASKİ önü 4 araçlık otopark alanının;
5) Çankaya İlçesi Maltepe Mahallesi Necatibey Caddesi Yapıkredi Önü 4 araçlık otopark alanının;
6) Çankaya İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı ile 2191.Cadde kesişimi Mahall Ankara yanı 4 araçlık otopark alanının;
Şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edilerek, söz konusu alanlara park yasağı getirilerek trafik işaret ve levhalarının altına “şarj edilen araç harici park etmek yasaktır” panelinin monte edilmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır.
UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda talep oy birliğiyle uygun bulunmuştur.
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