Türk Hava Yolları’na ait uçakla Esenboğa Havalimanı’na getirilen uçakta bulunan 132 yolcu ve 10 mürettebat Ankara’da karantina altına alındı. Yolcular ve uçağın mürettebatı, Ankara’da bulunan iki hastanede karantina altındalar. Karantina uygulanan hastanelerde önlemler de artırıldı.

Corona virüsü, Türkiye’nin komşusu olan İran’da hızla yayılmaya devam ediyor. İran’da corona virüsü vakalarının artması ve 19 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’ye getirilen Türk vatandaşlarının karantina süreçleri başladı. Türk Hava Yolları’na ait uçakla Tahran’dan Ankara’ya getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, Ankara’da bulunan iki hastanede karantina altına alındı.

Uçağın yolcuları ve mürettebatı, Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği’ne nakledildi. Hastaneler karantina sebebiyle boşaltıldı. İki hastanede karantina altına alınan insanlardan dördünün öksürük, ikisinin de boğaz ağrısı şikayeti olduğu bildirildi. Karantina altına alınan diğer insanlarda ise şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi gözlenmedi.

İki hastanede karantina altına alınan yolcular ve uçak mürettebatı tek kişilik odalarda gözlem altında tutuluyor. Karantina süresince, karantina altında bulunan bütün insanlardan numuneler alınarak kontrol edilecek. Karantina ile gözlem altında tutulan insanlara tek kullanımlık malzemeler veriliyor. Malzemeler kullanıldıktan sonra ise tıbbi atık olarak yok ediliyor.

Corona virüsü riski nedeniyle karantina ilan edilen Zekai Tahir Burak Hastanesi’ni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından bir açıklama yaparak şu ana kadar yapılan testlerin negatif olduğunu, yolculardan herhangi birinde corona virüsüne rastlanmadığını açıkladı.

İran’ın dışında İtalya ve Irak’ta da corona virüsü vakaları gözlenmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, vatandaşları İtalya ve Irak’a yapacakları seyahatler konusunda uyardı. Vatandaşlara, bu ülkelere risk ortadan kalkana kadar seyahat etmemeleri yönünde tavsiyede bulunuldu.