İlk Corona Virüsü Aşısı, İnsan Testlerine Hazırlanıyor

ABD'li bir şirket, Corona virüsüne karşı aşı geliştirdiğini ve insanlar üzerindeki testlerin yakında başlayacağını açıkladı. Çalışmalar her ne kadar heyecan verici olsa da, aşının dağıtıma ne zaman hazır olacağı henüz bilinmiyor.

Corona virüsünün yayılımı yavaşlama belirtisi göstermiyor ve endişe dünya çapında gitgide artıyor. İptal edilen birçok konferans ve fuarın ardından, 2020 Tokyo Olimpiyatları da olası bir iptalle karşı karşıya. Ancak bilim insanları, virüse karşı önlemler geliştirmek için arka planda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve ABD'li bir biyoteknoloji şirketi, salgına karşı aşı geliştirdiğini öne sürüyor.

Moderna adlı şirket, Corona virüsü aşısı geliştirdiğini ve aşının yakında insan testlerine hazır olacağını açıkladı. Massachusettes'teki tesislerinde aşıyı üreten şirket, ABD hükümetine daha fazla çalışma yürütülebilmesi için örnekler sağladı. Aşının gelişiminin zaman çizelgesine bakılırsa, insanlar üzerinde yapılacak testlerin sonuçları temmuz ayı başlarında belli olabilir.

İlk raporlara göre aşı, iki doz kullanım gerektiriyor ve güvenli olduğu belirtiliyor. Çift dozun, yetişkin bir insanı Corona virüsü enfeksiyonuna karşı koruması bekleniyor. Corona virüsü aşısının bu zamana kadarki gelişim süreci göz önüne alındığında oldukça hızlı bir ilerleme olabilir. Yine de her ne kadar haberler heyecan verici olsa da, hala cevaplanması gereken çok fazla soru var.

Öncelikle aşının amaçlandığı gibi faydalı olup olmayacağı ve potansiyel yan etkilerinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ayrıca aşının minimal yan etkileri olduğu kanıtlansa bile, aşıların dağıtım için onaylanmasının ne kadar süreceği ve sağlık görevlilerinin bu yeni tedaviyi kullanarak virüsün yayılmasıyla mücadele etmek için hangi stratejiyi kullanabilecekleri henüz belli değil.

En iyi senaryo bile sağlık kurumları tarafından onaylanmış bir aşının 2021 yılına kadar dağıtıma hazır olmamasıyla sonuçlanabilir. Sağlık görevlileri, virüsün nasıl ilerleyeceğini tahmin etmekte zorlanıyorlar ve aşı hazır olduğunda dünyanın ne durumda olacağı öngörülemiyor.