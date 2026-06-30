Anker'in yeni kulak üstü kulaklığı Soundcore Space 2 resmen Türkiye'de. İşte fiyatı ve etkileyici özellikleri.

Özellikle ses odaklı ürünleriyle dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Anker, MWC 2026 kapsamında mart ayında yeni ürünlerini tanıtmıştı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de şirketin yeni kulak üstü kulaklıkları Soundcore Space 2 idi.

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Anker Soundcore Space 2 kulaklıklar, çok üst düzey ANC ve yüksek pil ömrü başta olmak üzere gelişmiş özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuluyordu. Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Souncore Space 2, resmen Türkiye’ye geldi.

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Anker Soundcore Space 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

Anker’in yeni premium kulak üstü kulaklıkları Soundcore Space 2 modeli, Türkiye’de satış kanallarından 8.998 TL’lik bir fiyat etiketiyle satın alınabilecek. Peki cihaz nasıl özellikler sunuyor?

Soundcore Space 2, uçak motorları, metro gürültüsü ve diğer arka plan gürültüleri gibi düşük frekanslı sesleri azaltan gelişmiş 4 aşamalı aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle geliyor. 40 mm çift katmanlı diyafram sürücüleri sayesinde güçlü baslar, doğal vokaller ve net tizler sunabilen cihaz, LDAC teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü ses aktarımını da destekliyor.

Hem şık tasarım hem de konforlu kullanıma sahip kulaklık pil ömrü konusunda da çok iddialı. ANC açıkken 50 saate, kapalıyken ise 70 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 5 dakika şarjla 4 saat kullanım sunabildiğini de ekleyelim.