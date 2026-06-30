Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC'ye Sahip Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Anker'in yeni kulak üstü kulaklığı Soundcore Space 2 resmen Türkiye'de. İşte fiyatı ve etkileyici özellikleri.

Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC'ye Sahip Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle ses odaklı ürünleriyle dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Anker, MWC 2026 kapsamında mart ayında yeni ürünlerini tanıtmıştı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de şirketin yeni kulak üstü kulaklıkları Soundcore Space 2 idi.

Anker Soundcore Space 2 kulaklıklar, çok üst düzey ANC ve yüksek pil ömrü başta olmak üzere gelişmiş özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuluyordu. Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Souncore Space 2, resmen Türkiye’ye geldi.

İçerikten Görseller

Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC'ye Sahip Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Türkiye'de: İşte Fiyatı
anke

Anker Soundcore Space 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

anke

Anker’in yeni premium kulak üstü kulaklıkları Soundcore Space 2 modeli, Türkiye’de satış kanallarından 8.998 TL’lik bir fiyat etiketiyle satın alınabilecek. Peki cihaz nasıl özellikler sunuyor?

Soundcore Space 2, uçak motorları, metro gürültüsü ve diğer arka plan gürültüleri gibi düşük frekanslı sesleri azaltan gelişmiş 4 aşamalı aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle geliyor. 40 mm çift katmanlı diyafram sürücüleri sayesinde güçlü baslar, doğal vokaller ve net tizler sunabilen cihaz, LDAC teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü ses aktarımını da destekliyor.

Hem şık tasarım hem de konforlu kullanıma sahip kulaklık pil ömrü konusunda da çok iddialı. ANC açıkken 50 saate, kapalıyken ise 70 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 5 dakika şarjla 4 saat kullanım sunabildiğini de ekleyelim.

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

TWS Kulaklık Nedir?

TWS Kulaklık Nedir?

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Meta'nın Yeni Seri Akıllı Gözlüğü "Meta Glasses" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Meta'nın Yeni Seri Akıllı Gözlüğü "Meta Glasses" Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Meta, Herkesin Satın Alabileceği Uygun Fiyatlı Akıllı Gözlük Tanıttı

Meta, Herkesin Satın Alabileceği Uygun Fiyatlı Akıllı Gözlük Tanıttı

52 dB ANC, 45 Saat Pil Ömrü Gibi Özellikleri Ucuza Sunan HONOR Earbuds 5e Duyuruldu

52 dB ANC, 45 Saat Pil Ömrü Gibi Özellikleri Ucuza Sunan HONOR Earbuds 5e Duyuruldu

Huawei, “E Bu Apple Watch Olmuş!” Diyeceğiniz Qingyun H3550 Akıllı Saatini Duyurdu: 10 Gün Pil Ömrü!

Huawei, “E Bu Apple Watch Olmuş!” Diyeceğiniz Qingyun H3550 Akıllı Saatini Duyurdu: 10 Gün Pil Ömrü!

Kablosuz Kulaklık

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Opel'den Çatalca'da Otoyolda Yanan Araç Hakkında Açıklama: "Elektrikli Değil"

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Modern SUV Arayanların Favorisi: 2026 Kia Sportage Alınır mı? Tasarımı, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com