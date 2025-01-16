Antarktika, hepimizin bildiği gibi Dünya’nın en kurak yerleri arasında başı çekiyor. Öyle ki kıtanın bazı yerlerine, 2 milyon yıldır yağmur yağmamış. Ayrıca burası, sıfırın altındaki rekor sıcaklıklarıyla adından söz ettiriyor.

Peki Antarktika’nın bundan 90 milyon yıl önce yemyeşil bir yer olduğunu söylesek? İlk etapta kulağa mantıksız veya yanlış bir bilgi gibi gelebilir ancak zamanında ciddi anlamda böyle bir şey yaşanmış.

Gelin, nasıl olduğunu anlatalım.

Bundan yaklaşık 90 milyon önce Antarktika, tamamıyla farklı bir yerdi.

Burası devasa buz tabakaları ve buzullarla kaplı bir kutup çölü değil, eğrelti otları ve iğne yapraklı ağaçların ağırlıkta olduğu yağmur ormanlarının merkeziydi. Peki bunları nereden biliyoruz?

2020’de Alfred Wegener Enstitüsü ve Imperial College’dan bilim insanları, Batı Antarktika’dan bir çekirdek örneği aldılar ve bu örneği incelediklerinde, bölgenin milyonlarca yıl önce yemyeşil olduğunu tespit ettiler.

Ayrıca yaklaşık 90 milyon yıl öncesine ait olduğunu öğrenilerek alınan antik toprak örneği de kıtanın, bir zamanlar bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olduğunu gösteren polenlere, sporlara ve köklere sahipti.

Bu keşif elbette oldukça şaşırtıcıydı.

Çünkü Antarktika’da kışlar tamamen karanlıktı. Yani Güneş, kıtayı 4 ay boyunca aydınlatmıyordu. Buna rağmen bu bölgede zengin bir bitki örtüsü gelişmişti.

Bataklıklı yağmur ormanları, aylarca süren karanlığa rağmen Güney Kutbu’na yakın bir yerde büyüyebilmiş ve beklenilenden çok daha sıcak bir iklimi ortaya çıkarmıştı.

Ayrıca araştırmacılar o dönemde, ortalama sıcaklıkların 12°C civarında olduğunu ve bölgenin, günümüzde Yeni Zelanda’da bulunanlardan pek de farklı olmayan ılıman bir yağmur ormanına ev sahipliği yaptığını düşünüyorlar.

Öte yandan Antarktika’nın yemyeşil bir doğaya sahip olduğu dönem, yani Orta Kretase, son 140 milyon yılın en sıcak dönemiydi.

Yine deniz seviyeleri ve okyanus, bugün olduğundan yaklaşık 170 metre daha yüksekti. Şimdilerde Antarktika, ne yazık ki zengin bitki örtüsüyle ünlü değil. Bölgeye özgü yalnızca iki tür bitki var.

İlki Antarktika saç otu, ikincisi ise Antarktika inci otu. Bu iki bitki, son birkaç yılda artan sıcaklıklar sebebiyle giderek daha yaygın hâle gelmeye devam ediyor.

Kim bilir belki bir gün Antarktika’yı, tam 90 milyon yıl öncesindeki gibi yemyeşil görebiliriz.

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