Antarktika'da Hava Sıcaklığı 20 Derecenin Üzerine Çıktı

Antarktika’da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıktı ve bu kayıt, yeni rekor olarak tarihe geçti. 20,75 derece ölçülen sıcaklığın yanı sıra Antarktika denizlerindeki buzullarda da ciddi oranda erime görülüyor.

Küresel iklim değişikliği, özellikle kutuplarda kendini hissettiriyor. Antarktika’da sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıktı. Bu ölçüm, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Antarktika denizlerindeki buzulların normal seviyeden %9,8 oranında daha fazla eridiği tespit edildi.

Brezilyalı bilim insanları, Antarktika'daki Graham Land'deki 16 ada zinciri içinde yer alan Seymour Adası’nda sıcaklığın 20,75 dereceye ulaştığını tespit etti. Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (DMÖ) geçen hafta yapılan açıklamada, kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde hava sıcaklığının 18,3 derece ölçüldüğü belirtilerek bunun Antarktika'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık değeri olduğu kaydedilmişti.

Küresel ısınma eğiliminin bir parçası değil:

AFP'ye konuşan Brezilyalı bilim insanı Carlos Schaefer, bu ölçümün iklim değişikliği eğilimiyle bir bağlantısı olmadığının, ölçülen sıcaklığın yalnızca bir seferlik yaşandığının ve uzun vadeli veri setlerinin bir parçası olmayacağının altını çizdi. Her şeye rağmen bilim insanları, küresel ısınmanın kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıyor.

Schaefer, daha önce ölçülen en yüksek sıcaklıkların 19 ile 20 derece arasında yer aldığını belirtiyor. Schaefer, yeni sıcaklık ölçümünün bölgede yeni bir şeyler olduğuna ilişkin bir sinyal olduğunu da savunuyor. Antarktika'daki buzulların erimesi, kıyılardaki büyük kentleri ve küçük ada uluslarını tehlikeye atabilir.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden (NOAA) yapılan açıklamada, son 141 yılın iklim kayıtlarına göre kara ve deniz yüzeyinde 20. yüzyıl ortalaması 12 derece olan ortalama sıcaklığın, bu yıl ocak ayında 1,14 derece aşıldığı belirtildi.

Ocak 2020’nin ortalama sıcaklığın üstünde çıkan peş peşe 44. ay olduğuna işaret edilerek dünyanın gittikçe daha da ısındığına dikkat çekildi. Dünya üzerinde en fazla sıcaklık artışının Rusya, İskandinavya ve Kanada’nın doğu bölgelerinde görüldüğü ve buralarda ocak ayı sıcaklığının ortalamanın 5 derece üzerinde seyrettiği belirtiliyor.