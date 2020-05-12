İnsanlar, Avrupa’ya Bilinenden Daha Erken Göçmüş Olabilir

Bulgaristan’da bir mağarada yapılan kazılar, antik insanların Avrupa’ya tahmin edilenden çok daha erken geldiğini gösteriyor. Çalışma aynı zamanda, Neandertallerin Avrupa’da bilinenden daha fazla yaşadığına da işaret ediyor.

Şu anda dünyadaki insan nüfusunun büyük bir bölümü Avrupa’da yaşıyor. Ancak insanlık, tarihi boyunca Avrupa’da yaşamıyordu. Afrika’da yaşayan antik insanlar, günümüzden binlerce yıl önce Avrupa’ya gelerek bu kıtada yaşamaya başladılar.

Antik insanların Afrika’dan Avrupa’ya göç ettiği bilinen bir gerçek olmakla beraber insanların Avrupa’ya göç ettikleri tarih, bilim dünyasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalar, modern insanın 45.000 yıl önce Avrupa’ya geldiğini gösteriyordu. Bulgaristan’da yapılan yeni bir kazı çalışması ise asıl göç tarihin düşünülenden daha eski olabileceğini gösteriyor.

Modern insanlar ve Neandertaller, Avrupa’da bir süre beraber yaşamış olabilir

Nature ve Nature Ecology and Evolution’da yayınlanan iki makalede Bulgaristan’ın Bacho Kiro Mağarası’nda yapılan çalışmada elde edilen bulgular paylaşıldı. Araştırmacılar, Bacho Kiro Mağarası’ndan bir primat türü olan hominini kalıntıları ve eserleri çıkardıklarını açıkladılar.

Yayınlanan makalelerin ilkinde proteinler ve DNA örnekleri içeren dört kemikle beraber bir dişin bulunduğu açıklandı. Nature Ecology and Evolution’da yer alan makalede kalıntıların karbon testlerinin 46.940 ve 43.650 yaş aralığına sahip olduğunu gösterdiği açıklandı. Kemiklerden çıkarılan DNA’ların analizi de 44.830 ile 42.616 yaş aralığını sundu. Bilim insanları, DNA analizi ve karbon testlerinin birbirine uyumlu yaş aralıkları gösterdiğini söylediler.

Çalışmaya katılan Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Jean-Jacques Hublin, Bacho Kiro Mağarası’ndan elde edilen bulguların, Homo sapiens’in Avrasya’nın orta bölgelerine ilk dağılışı ile ilgili kanıtlar sağladığını açıkladı.

Hublin, öncü insan gruplarının Avrupa’ya yeni davranışlar getirdiklerini ve kıtada yaşayan Neandertallerle etkileşime girdiklerini söyledi. Hublin, bu erken insan göçü dalgasının Neandertallerin ortadan kaybolmasından çok önce gerçekleşmiş olduğunu da sözlerine ekledi.

Kazıda Neandertallere ait kolyeler de ortaya çıkarıldı

Bacho Kiro’da yapılan kazılarda aynı zamanda Neandertallerin aktiviteleri ile ilişkili alanlarda daha önce bulunan ayı dişinden yapılmış kolyelere benzer bir dizi süs eşyası da bulundu. Araştırmacılar, bu süs eşyalarının insan kemikleriyle beraber bulunmasının H.sapiens ve Neandertaller arasında bir ilişkiye işaret ettiğini belirttiler.

Bilim insanları, elde ettikleri bulguların modern insanların 45.000 yıl önce Avrasya’ya doğru genişlediğini, Neandertallerin davranışlarını değiştirmeden onlarla beraber yaşadıklarına işaret ettiğini açıkladılar.

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Helen Fewlass, “Ayırt edici ve karanlık bu tabakadan çıkardığımız hayvan kemiklerinin çoğunun üzerinde kasap izleri gibi insan etkisi belirtileri var” dedi. Fewlass, insan kemiklerinin tarihlenmesi ile beraber Homo sapiensin mağarayı ilk ne zaman işgal ettiğinin net bir resminin de ortaya çıktığını söyledi.