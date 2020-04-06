Apex Legends'ın Yeni Etkinliğinden Tanıtım Videosu Geldi

Geçtiğimiz yılın başlarında piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Apex Legends'ın yeni etkinliği Old Ways'in tanıtım videosu yayınlandı. Yeni etkinlik, oyuncuların uzun zamandır istediği 'ikili oynanış' ve Kings Canyon haritasını kalıcı olarak beraberinde getirecek.

Hayatta kalma oyunları arasında Call of Duty: Warzone ve Fortnite gibi devlerin ardından başı çeken Apex Legends, geçtiğimiz aylarda 4. sezonunu başlatmıştı. İlk çıktığı zamanlara kıyasla oyuncu sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanan oyunu eski günlerine döndürmek isteyen geliştirici firma Respawn Entertainment, bu kapsamda oyuna sürekli yeni etkinlikler ekliyor.

Bu etkinliklerden sonuncusu olan ‘Old Ways’, yarın itibarıyla sunuculara eklenecek. Oyuncular yeni etkinliği merakla beklerken yapımcı firma, daha önceleri pek çok oyunda benzerlerini gördüğümüz ‘kasaba ele geçirme’ modunu da beraberinde getirecek yeni etkinliğin tanıtım videosunu yayınladı.

Apex Legends’ın yeni etkinliği: Old Ways

Toplamda iki hafta süreyle sunucularda kalacak olan etkinliğin getirdiği en büyük yenilik, 'Bloodhound’s Trials' adı verilen kasaba ele geçirme modu gibi görünüyor. Bu modda oyuncular, bilgisayar kontrollü canavarlara karşı koymaya çalışırken aynı zamanda denemeleri tamamladıkça yüksek seviyeli yağmaları elde etme imkanına da sahip olacak.

Yeni etkinlikle birlikte oyuna eklenecek şeyler bu kadarla sınırlı değil. Bu moda ek olarak oyuncular, etkinlik boyunca Old Ways’e özel ögelere oyun içi mağaza üzerinden sahip olabilecek. Old Ways etkinliği ayrıca, oyuncuların çok sevdiği ‘ikili oynanış’ modunu ve geçtiğimiz günlerde oyuna geçici süreliğine eklenen Apex’in orijinal haritası Kings Canyon’u da kalıcı olarak beraberinde getirecek. Bu noktada oyuncuları belki de en çok heyecanlandıran nokta, Kings Canyon ve ikili oyun modunun kalıcı olarak oyuna eklenmesi olacak.

7 Nisan’da başlayacak olan Old Ways etkinliği, 21 Nisan’a kadar devam edecek ve PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında oynanabilir olacak. Son dönemlerde popülerliğini kaybeden oyunun yeni etkinliklerle birlikte eski günlerine dönüp dönemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.