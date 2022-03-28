BAFTA Awards, Twitter üzerinden düzenlediği anket ile birlikte tarihin en iyi oyun kolunun belirlenmesini sağladı. Oyuncuların oylarıyla yapılan yarışmanın kazananı, yeni nesil oyun kolu PlayStation DualSense oldu. Öte yandan, DualSense'in rakibi Xbox oyun kolu, bilinmeyen bir nedenle yarışmada yer almadı.

Konsol oyuncularının yıllardır tartışmaya devam ettiği, Xbox ve PlayStation’cıları birbirinden ayıran en önemli etmenlerden birisi olan hangi oyun kolunun daha iyi olduğu konusu bugün çoğunlukla birlikte büyük bir sona ulaştı (ama tartışmalı bir şekilde). British Academy Game Awards (BAFTA Games Awards), sosyal medyada şu ana kadar piyasaya sürülen tüm oyun kolları arasında hangisinin en iyisi olduğunu belirlemek için bir anket yarışması başlattı.

Yarışma, tarih boyunca piyasaya sürülen en önemli oyun kollarıyla başladı. Geçmişten modern zamana ulanan kontrolcülerle yapılan her bir ankette iki kol karşı karşıya geldi ve en çok oyu alan bir üst tura yükseldi. Turnuvanın sonundaysa PlayStation’ın iki nesil kolu karşı karşıya kaldı.

En iyi kontrolcü DualSense oldu:

Karşı karşıya kalan iki kol, yıllardır birçoğumuzun hayatının bir noktasında yer edinen DualShock ve yeni nesil teknolojileri beraberinde getiren, PlayStation 5’in DualSense'i oldu. Kazanan oyun kolu, yapılan son ankete katılan 475 kişinin %72,6'sının oyunu alarak PlayStation DualSense oldu.

Öte yandan anket, Xbox’ın yeni nesil oyun kolu, DualSense’in dönemsel rakibi olan yeni oyun koluna yer vermiyordu. Anketteki tek Xbox oyun kolu, günümüzde de halen sevilerek kullanılmaya devam eden Xbox 360’ın kontrolcüsüydü. Bu kontrolcü, yarı finalde bazı kişilere göre doğal olarak, bazı kişilere göreyse haksız bir şekilde DualShock’a karşı yenildi.