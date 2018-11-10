Yeni Gelecek iPhone'lar Yeni Anten Teknolojisi Kullanabilir

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu sabah 2019'da gelecek olan iPhone'lar için anten teknolojisini kapsayan bilgilerle karşımıza çıktı.

Güvenilir bir Apple araştırmacısı olan Ming-Chi Kuo, önümüzdeki sene piyasaya çıkacak olan iPhone modellerinde farklı bir anten teknolojisi kullanılacağını iddia etti.

Kuo, Apple'ın bu değişikliği yapmasının birkaç nedeni olduğunu söyledi. Bunlardan birincisi şirketin, LCP malzeme tedarikçilerine karşı düşük pazar gücünün olması olarak açıklanırken karmaşık üretim süreci nedeniyle ilave LCP tedarikçisi bulmanın da zor olduğu söyleniyor. Ayrıca Kuo, LCP'nin alternatiflerden daha kırılgan olduğunu ve dolayısıyla getiri oranıyla ilgili sorunlar içerdiğini ve bu getiri oranının antenin performansını potansiyel olarak azaltabileceğini söylüyor. Yeni anten performansına gelince de Kuo, performansın geliştirilmiş florür formülü sayesinde LCP kadar iyi olabileceğini söylüyor.

2019 iPhone modellerinin dört MPI anteni ve iki LCP anteni kullanacağını tahmin ediliyor. Şu anda iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in her biri altı LCP anteni içeriyor. Kuo'ya göre, 2019 iPhone modelleri için MPI anten tedarikçilerinin sayısı beş olacak. Bu, Apple'ın fiyat pazarında rekabet etmek zorunda olduğu pazarlık gücünü artıracak.

Normal bir tüketici için bu anten değişikliği kayda değer herhangi bir sorun içermeyecek ve 5G performansını etkilemeyecek. Bakalım önümüzdeki yıllarda çıkacak olan yeni modellerde bu değişikliğin fark edilir bir yanı olacak mı?