En son 9 Eylül 2024’te yani Apple’ın “Glowtime” etkinliğinde, başta iPhone 16 ve ailesi olmak üzere birçok yeni ürün kullanıcılarıyla buluştu. Ancak 2024’te tanıtılan ürünler kadar uzun süredir merakla beklenen fakat bir türlü tanıtılmayan ürünler de vardı.

Örneğin iPhone SE 4, çok uzun zamandır beklenen ürünlerin başında gelmekte. Elbette iPhone 17 ve ailesine karşı da büyük bir merak söz konusu.

Peki 2025’te hangi Apple ürünleri tanıtılacak?

iPhone 17 ve ailesi

9 Eylül 2024’te iPhone 16 ve ailesini tanıtan Apple, yılın son günlerine kadar eleştiri oklarının hedefi oldu. iPhone 16 serisini uzun zamandır bekleyen kullanıcıların bir kısmı hayal kırıklığı yaşarken bir kısmı ise beklentilerinin karşılandığını belirterek, bu telefonu almak için sıraya girenler arasında yer aldı.

2025 hedefleri arasında ise elbette iPhone 17 ve ailesi var. Aslında birkaç ay önce iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde önemli tasarım değişiklikleri olacağı bilgisi gündeme geldi.

iPhone 17 serisi ile yarı cam yarı alüminyum arka panellerin kullanıcılarla buluşacağı sızıntısı bu iddialardan yalnızca biri. Elbette iPhone 17 ailesinin kullanıcılara nasıl bir deneyim yaşatacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı tanıtım günü netleşecek.

Bu cihazlar, iddialara ve tahminlerimize göre 2025 yılının son aylarında tanıtılabilir. Merakla bekliyoruz!

iPhone SE 4

Aslında iPhone SE 4, 9 Eylül 2024’te iPhone 16 ailesinin ve diğer Apple ürünlerinin tanıtıldığı gecede gündeme gelmesi beklenen bir cihazdı. Ancak beklenen olmadı ve kullanıcıların çok uzun zamandır beklediği iPhone SE 4, 2024’te tanıtılmadı.

Fakat 2025 yılında merakla beklenen cihazın, kullanıcılarla buluşması planlanıyor. SE serileri, standart iPhone’lara kıyasla genellikle daha uygun fiyatlı olarak satışa sunulan ancak güncel teknik özelliklere de sahip olan cihazlardır. Tahminlerimize göre iPhone SE 4’ de bu çizgide ilerleyecek.

13’’ ve 15’’ MacBook Air (M4 İşlemcili)

2025 yılı, Apple severler için oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Sürprizlerden bir diğeri de MacBook Air’lardan gelecek. İddialara göre Apple, 13 inç ve 15 inç boyutlarındaki ve aynı zamanda M4 işlemcili MacBook Air modellerini, 2025’in ilk yarısında tanıtacak. Bekleyip göreceğiz!

Yeni 11” ve 13” iPad Air

Yenilik kazananlar arasında iPad serisi de var. 11 inç ve 13 inç, 11. nesil iPad Air modelleri, eğer bir aksilik olmazsa 2025’in ilk yarısında tanıtılacak ürünler arasında olacak. Donanımsal özellikleri ise elbette şimdiden büyük bir merak konusu.

Apple Home Hub

Apple’ın uzun zamandır konuşulan ürünü Home Hub, tahminlere göre 2025’in ilkbahar aylarında tanıtılacak. Fakat bu cihaz devrim niteliğinde bir bilgi ekranı mı yoksa ev asistanı mı olacak bekleyip göreceğiz.

Kullanıcılar Apple Home Hub’ı; müzik çalar, yatak saati, tarif kitabı ya da dijital fotoğraf çerçevesi olarak kullanabilecek gibi gözüküyor. Yine FaceTime aramaları yapma ve HomeKit cihazlarını kontrol etme gibi temel işlevleri de sunması bekleniyor.

AirTag 2

AirTag, Apple’ın evcil hayvanlarda ve çocuklarda veya herhangi başka bir amaç için kullandığı takip cihazı. Tahminlere göre 2025’te AirTag’in yeni nesli yani daha gelişmiş versiyonu kullanıcılarla bulunabilir.

Yine Air Tag 2’nin gelişmiş ultra geniş bant (UWB) çipine, daha uzun mesafeli ve daha hassas takip özelliklerine sahip olması bekleniyor. Elbette Apple sürprizlerle dolu olduğu için 2025’te neler olur bilinmez. Bunlar yalnızca kulağımıza gelenler!

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