Apple Watch Ultra 3'ün iPhone'larda gördüğümüz uydu bağlantısıyla mesaj gönderme özelliğiyle geleceği öne sürüldü.

Apple, 2022’de piyasaya sürdüğü iPhone 14 modelleriyle cihazlarına hayat kurtarıcı bir özellik getirmişti. “Uydu ile Acil SOS” olarak adlandırdığımız bu özellik, herhangi bir hücresel veya Wi-Fi bağlantısının olmadığı yerlerde bile uydu yoluyla acil servislere mesaj göndermeyi mümkün kılıyordu. Bu da acil durumlarda gerçekten hayat kurtarabilecek demekti.

Uydu bağlantısı özelliğini iPhone 14’ten sonra 15 ve 16’da da görmüştük. Ancak şimdiye kadar hiçbir Apple Watch modelinde yoktu. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre bu durum yakında değişecek.

Apple Watch Ultra 3’e uydu bağlantısı yoluyla mesaj atma gelecek

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple, önümüzdeki yıl tanıtmayı planladığı Watch Ultra 3 modeline uydu bağlantısı yoluyla mesaj özelliğini eklemeyi planlıyor. Bu da cihazın tıpkı iPhone gibi uydu ağlarına bağlanıp mesaj gönderebilecek demek.

Uydu bağlantısı ilk çıktığında sadece acil servislere mesaj göndermek için sunulmuştu. Ancak iOS 18’le birlikte herkese mesaj göndermek mümkün hâle gelmişti.

Apple Watch’a uydu bağlantısıyle mesaj özelliği eklemek gerçekten hayat kurtarıcı olabilir. Saatin sürekli kolda durduğunu düşündüğümüzde, telefona erişmenin kolay olmadığı herhangi bir acil durumda hızlı bir şekilde mesaj göndermeyi sağlayabilir.

Önemli yeniliklerle gelecek Apple Watch Ultra 3’ün iPhone 17 ile birlikte Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor. Uydu özelliği de Apple’ın cihazı pazarlamasında ciddi rol oynayacak gibi.