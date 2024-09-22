Apple, büyük bir heyecanla beklenen Glowtime isimli lansmanıyla teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırmış ve 9 Eylül akşamı gerçekleşen lansmanda yeni iPhone 16’yı tanıtmıştı.

Son etkinliğiyle iPhone 16'yı tanıtan Apple bazı kullanıcılarını tatmin etse de bazılarını edemedi. Bu noktada ise akıllara tek bir soru geldi. "Bir önceki modelden ne farkı var?"

Gelin, iPhone 15 ve iPhone 16 arasındaki farklara bakalım.

İlk olarak genel hatlarıyla iPhone 15’in sahip olduğu özellikleri hatırlayalım.

Ekran 6.1 inç tam ekran OLED İşlemci A16 Bionic RAM 6 GB Depolama 128/256/512 GB Ana Kamera 48 MP (26 mm, ƒ/1.6 diyafram, sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu, %100 Focus Pixels) Ön Kamera 12 MP Pil 3349 mAh Boyut ve Ağırlık 71,6 x 147,6 x 7,80 mm / 171 gram

iPhone 15 modelinin arka kısmında parlak bir cam, kenarlarında da alüminyum malzeme kullanılıyor. Renk seçeneği ise mavi, pembe, sarı, yeşil ve siyah olmak üzere 5 adet. Dynamic Island özelliği yine devam ediyor.

Yine iPhone 15’te 2 kamera ve 1 LIDAR sensör bizi karşılıyor. Modelin IP68 sertifikası da bulunmakta. Yani cihazlar, toza ve suya karşı ekstra dayanıklı. 6.1 inç boyutunda olan iPhone 15, dışarıda 2000 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor.

Bunun dışında cihazın çözünürlüğü 2556 x 1179 iken yoğunluğu, 460 ppi. Cihazın ana kamerasında optik görüntü sabitleyici bulunuyor ve böylece video ve fotoğraflar sabit kalıyor. Yine 2 kat optik uzaklaştırma, 2 kat optik yakınlaştırma ve 10 kata kadar dijital zoom imkanını belirtmeden geçmeyelim.

iPhone 15, 720p kalitede 30 FPS videolar çekebiliyor. Full HD, yani 1080p videolar çekmek istediğinde de 25, 30 ve 60 FPS’e kadar çıkabiliyor. 4K video çekiminde de seçeneklerin başına 24 FPS ekleniyor. Ağır çekimde ise seçenekler 120 ve 240 FPS.

Sarsılmaları en aza indiren hareket modunda çekim yapmak istendiğinde cihaz, 2,8K çözünürlüğe kadar 60 FPS çekim imkânı sağlıyor. Sinematik modda da 4K HDR sahneleri 30 FPS olarak yakalanabiliyor.

Peki iPhone 15 hâlâ yeni bir model sayılırken, iPhone 16 almaya değer mi?

Söz konusu ekran boyutları ve ağırlık olduğunda bu iki model arasında çok az bir fark var. iPhone 16, tıpkı iPhone 15’te olduğu gibi 6.1 inç ekrana sahip. Ancak elbette bazı iyileştirmeler bulunmakta.

Bu iyileştirmeler arasında iPhone 16’nın hafif sivriltilmiş kenarlara sahip alüminyum çerçeveli tasarlanması var. Ayrıca arkada mat cam bir kaplama mevcut. Ancak iPhone 16 ile iPhone 15 modellerinin boyutları tamamen aynı.

71,6 mm genişlik, 147,6 mm yükseklik ve 7,8 mm kalınlık. Söz konusu ağırlık olduğunda ise yalnızca 1 gramlık bir fark var. iPhone 16, 170 gram iken iPhone 15, 171 gram.

Yani hafif sivriltilmiş kenarlı bir alüminyum çerçeve ve mat bir cam kaplama gözünüze hitap ederse, tercihinizi iPhone 16’dan yana kullanabilirsiniz.

İşlemciler ne durumda?

iPhone 15’te A16 Bionic yonga mevcutken Apple, iPhone 16’da A18 çip ile kademe atlamış diyebiliriz. İkinci nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A18 çip, performansta azımsanmayacak bir artış anlamına geliyor.

Aynı zamanda A18 çip, günlük kullanımda hızlı işlem gücü, daha verimli enerji kullanımı ve yapay zekâ (AI)’da gözle görülür bir hızın kapılarını aralıyor.

Bunların yanı sıra iPhone 15’te 6 GB RAM mevcutken iPhone 16, 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Bu da genel sistem hızının artması, verilerin hızlı biçimde okunması, yazılması ve aktarılması bakımından artı sağlıyor.

Yani Apple, iPhone 16 ile performansı göklere çıkarmış durumda. Sanki biraz etkilendik öyle değil mi?

Batarya ve şarj, bir telefonun belki de en çok dikkat ettiğimiz özellikleri arasında.

iPhone 16, iPhone 15’e kıyasla video oynatma süresinde %10’luk bir artışa gitmiş. iPhone 15’te maksimum süre 20 saatti ancak iPhone 16’da bu süre 22 saate çıkıyor. Fakat söz konusu ses oynatma olduğunda bu iki model arasında bir fark yok.

Yani her iki modelde de 80 saatlik süre var. Ayrıca MagSafe şarj teknolojisi bir tık daha gelişmiş durumda. MagSafe ile şarjda 30W adaptör veya üzeri 25W’a kadar MagSafe kablosuz şarj imkânı bulunuyor.

Ek olarak iPhone 16 daha büyük bir batarya ile bize göz kırpıyor. iPhone 15’in bataryası 3349 mAh iken iPhone 16, 3561 mAh. Apple küçük de olsa iPhone 16’nın bataryasına yönelik bir iyileştirme yapmış diyebiliriz.

Gelelim kameralara.

iPhone 16 iPhone 15’ten farklı olarak, yeni makro desteğine sahip 12MP ultra geniş kameranın yanı sıra daha geniş bir diyafram sunuyor ve böylece düşük ışık koşullarında daha iyi performans sağlıyor.

Ayrıca iPhone 16, ilk kez makro fotoğrafçılığı destekleyen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik daha önceleri iPhone 14 ve 15’lerin Pro ve Pro Max modellerinde bulunuyordu. Artık baz bir modelde de bu yeniliğin olduğunu söyleyebiliriz.

Ek olarak iPhone 16 kamerasındaki en ayırt edici yeniliklerden biri, Spatial Video desteği. Kullanıcılar bu özellikle birlikte Apple’ın Vision Pro kulaklığıyla 3D videoları izleme imkanı bulabilir.

Ancak iPhone 16 kameralarının iPhone 15 ile aynı kalan bir özelliği var. O da 48MP ana kamera. Bu özellik iPhone 15 ile ilk kez karşımıza çıktı ancak Apple, iPhone 16’da bunu iyileştirmek yerine aynı bırakmayı tercih etti.

Eğer kamera ve fotğrafçılık bir telefonda benim olmazsa olmazım derseniz, bu noktada iPhone 16 cihaz seçiminizde bariz şekilde öne geçebilir.

Tasarımdan ne haber?

iPhone 16 tasarımının genel itibarıyla iPhone 15’e benzer bırakıldığını görüyoruz. Ancak Apple, küçük de olsa bir yenilik yapmayı unutmamış. iPhone 16, Kamera Denetimi Butonu ile karşımıza çıkıyor.

"Peki bu ne işe yarayacak?" derseniz bu buton, kamerayı daha hızlı açma ve kontrol etme olanağı sunuyor. Ayrıca portre modundaki arka plan bulanıklığını ayarlarken ya da zoom yaparken bu butondan destek alabilirsiniz.

Değişiklik küçük olsa da fotoğrafçılık deneyimini sanki arttırdı öyle değil mi? Ek olarak filtreler arasında hızlı geçiş yapabilme özelliğini de belirtmeden geçmeyelim.

İşte iPhone 16’yı, iPhone 15’ten farklı kılan o özellik: Yapay Zekâ (AI)

iPhone 16 ile birlikte Apple’ın yeni Apple Intelligence sistemi artık kullanıma sunuluyor. Bu yapay zekâ destekli sistem, kişisel deneyimin daha da artmasına olanak sağlıyor.

Örneğin Siri, Apple Intelligence sayesinde artık sorularınıza daha mantıklı ve net cevaplar verebilecek. Böyle bir özellik daha önce hiçbir iPhone’da bulunmuyordu. Bu özellikle birlikte Apple, iPhone 16 ile yeni bir maceranın kapılarını aralamış diyebiliriz.

Peki şimdi ne yapacağız?

Aslında iPhone 15 ile yola devam etmek veya iPhone 16’ya geçiş yapmak noktasında vereceğiniz karar, tamamen cihazdan ne beklediğinizle alakalı. Genel itibarıyla kullanıcılarla buluşacak iPhone 16’da yenilikler elbette bulunmakta.

Bataryanın büyümesi, RAM’in artması ve A18 çip ile daha yüksek bir performansın yanı sıra yenilikler genellikle fotoğrafçılık ve yapay zekâ üzerinde yoğunlaşmış durumda. Eğer hâlihazırda iPhone 15’in makro fotoğrafçılık özellikleri sizi tatmin ediyorsa ve çok daha fazlasına “Bence ihtiyaç yok” diyebiliyorsanız, iPhone 15 ile yolunuza devam edebilirsiniz.

Aynı şekilde “Yapay zekâdaki yenilikler, beni cihaz yükseltecek kadar etkilemedi” diyenlerdenseniz, yine iPhone 15 kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak fotoğrafçılık ve yapay zekânın yanında batarya, RAM ve A18 çip ile yüksek verimliliğin sınırlarını zorlamak isterseniz, iPhone 16 sizi bekliyor!

Fiyatları da eklemeden bitirmeyelim:

iPhone 15 iPhone 16 128 GB 56.999 TL 64.999 TL 256 GB 61.999 TL 69.999 TL 512 GB 71.999 TL 79.999 TL

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