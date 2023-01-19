Apple'ın yeni bir ürün kategorisine girmek için çalıştığı bildirildi. İddialara göre Apple, tıpkı Google ve Amazon gibi akıllı ekran üretecek. Bu ürünün iPad'e çok benzeyeceği ve daha çok görüntülü görüşmeye odaklanacağı ifade ediliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili açıklamalarına yenilerini ekledi. Gelen yeni açıklamalara göre Apple, bir dizi yeni ürün üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi de smart screen olarak da anılan "akıllı ekran" olacak. iPad'e benzeyeceği ifade edilen ürünün ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor.

Apple'ın akıllı ekranına aşina kaynaklara dayandırılan açıklamaya göre Apple'ın yaklaşmakta olan ürünü, iPad'den daha ucuz bir fiyat karşılığında satın alınabilecek. Ayrıca rahat bir kullanım için mıknatıslı montaj aparatına sahip olacak.

Peki bu ürün tam olarak ne işe yarayacak? Akıllı ekran nedir?

Akıllı ekranlar, daha önce Google Nest veya Amazon Echo Show gibi isimlerle zaten karşımıza çıktılar. Mobilite odaklı ürünleri tabletlere benzetebilirsiniz. Özellikle de görüntülü görüşmeye odaklanan cihazlar, sahip oldukları şık tasarımları ile dekoratif bir ürünmüş gibi görünüyorlar. Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple'ın akıllı ekranı da rakiplerine benzeyecek. Bu bağlamda; ürünün en çok görüntülü görüşme odaklı olacağı ifade ediliyor. Ayrıca bu akıllı ekran, Apple ekosistemi ile uyumlu olan diğer akıllı ürünleri de destekleyecek.

Bu arada; Mark Gurman tarafından yapılan açıklamanın odak noktası akıllı ekran olsa da diğer ürünlerle ilgili de bilgi geldi. Analiste göre Apple TV, önümüzdeki yıllarda büyük bir revizyon geçirecek ve çok daha güçlü bir işlemciyle donatılacak. Gurman, bunun 2024 yılında gerçekleşeceğini ifade ediyor.