Apple, bugün yeni nesil akıllı hoparlörü HomePod'u tanıttı. İşte yalnızca belli ülkelerde çıkış yapacak cihazın dikkat çeken özellikleri ve fiyatı.

ABD’li teknoloji devi Apple, dün yeni MacBook Pro modelleri, M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ve Mac mini’yi tanıtarak 2023 yılına hızlı başlamıştı. Dev şirket, bunlarla yetinmedi ve bugün bir yeni ürününü daha bizlerle buluşturdu.

Apple, resmi sitesinden yaptığı duyuruyla akıllı hoparlörü HomePod’un yeni neslini tanıttı. Cihaz, iki farklı renk seçeneği ve birçok dikkat çeken yeni özellikle beraber geldi. Yeni akıllı hoparlörün seçili ülkelerde satışa çıkacağı belirtildi.

Karşınızda ikinci nesil HomePod

Yeni HomePod’a baktığımızda Apple’ın pek tasarım değişikliğine gitmediğini ve piyasadan kaldırılan önceki nesle benzer görünüme sahip bir ürünle karşılaştığımızı görüyoruz. Arkadan aydınlatmalı dokunmatik yüzey, ‘gece yarısı’ ve ‘beyaz’ renk seçenekleri de dikkat çeken diğer kısımlardan. Ayrıca gece yarısı HomePod’un, %100 geri dönüştürülmüş örgü kumaştan yapıldığı da vurgulanıyor.

Şirket, cihazın yeniliklerle donatıldığını söylerken uzamsal ses parçaları için desteğe sahip olduğunu ve çığır açan bir dinleme deneyimi sunacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra dört inçlik woofer, dört mikrofon, Apple Watch Series 7’de gördüğümüz S7 çip, ultra geniş bant özellikleri için U1 yongası ve Siri entegrasyonu da dikkat çeken diğer özelliklerden.

Apple, ultra geniş bant teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların iPhone’larındaki şarkılardan telefon görüşmelerine kadar her şeyi HomePod’a aktarabileceğini söylüyor. Sesli kontrol konusunda da önemli özellikler var. Cihazın altı adede kadar sesi tanıyabildiği, böylece de bir evin her üyesinin hoparlörü kendine göre kullanabildiği aktarılıyor.

Bunların yanı sıra akıllı ev deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan HomePod’daki yeni bir sensör, sıcaklık ve nemi ölçerek kullanıcıları bilgilendirebiliyor. Ayrıca HomePod, ‘Ses Tanıma’ özelliğiyle duman ve karbon monoksit alarmlarını algılayabiliyor ve kullanıcının iPhone’una bildirim gönderiyor. Bu özelliğin, ilkbaharda yapılacak bir yazılım güncellemesiyle ekleneceğini belirtelim.

Yeni akıllı hoparlör, 6,6 inç uzunluğa, 5,6 inç genişliğe ve 2,3 kg ağırlığa sahip. Akıllı ev ürünlerinin ekosistemler arasında çalışmasını sağlayan Matter desteği de cihazın öne çıkan bir diğer özelliği.

Yeni HomePod’un fiyatı

Apple’a göre ikinci nesil HomePod, 3 Şubat tarihinde Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika ve 11 diğer ülkede satışa sunulacak. Bu da cihazın ülkemize gelmeyeceğini gösteriyor. Akıllı hoparlörün fiyatı ise 299 dolar.

HomePod'un tanıtım videosu