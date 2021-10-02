Apple, Sorunlu iPhone 8’lere Yönelik Programı Durdurdu

Apple, ülkemizde satılan iPhone 8’lerde de görülen anakart entegrasyon sorununu tamir etmek üzere başlattığı servis programını durdurdu. Böylece soruna sahip cihazlara verilen öncelik kaldırılmış oldu.

Apple’ın geçtiğimiz ay iPhone 13 ailesini tanıtmasıyla, her sene olduğu gibi eski sayılan iPhone’lar listesi güncellendi. Bu listeye dahil olan iPhone 8 modellerinin geçerliliğini yitirmesine neden olan bir karar daha alındı.

Apple, 2018 iPhone 8 için açtığı anakart tamir programını sona erdirdi. 8 senedir devam eden program, iPhone 8’lerde görülen anakart entegrasyonu sorunu nedeniyle bu telefonlara da uygulanmıştı. Hem sorunu yaşayanların programa başvurması için yeterli zamanın geçmesi, hem de iPhone 8’in ‘yeni’ sıfatını kaybetmesi; uygulamanın sonunu getirdi.

iPhone 8 tamir programı sona erdi

2017 ve 2018’de üretilen iPhone 8’lerin bir kısmında görülen anakart entegrasyon sorunu; telefonlarda donmaya, yeniden başlamaya ve hatta açılmamaya bile neden olabiliyordu. Soruna sahip cihazlar; Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Türkiye gibi birçok ülkede satıldı. Apple ise sorunu çözmek için sorunla uyuşan tarih ve bölgelerde satılan iPhone’ların anakartı için ücretsiz bir tamir uygulaması başlattı.

Bu uygulama, bugün Apple Servis Programları listesinden resmen kaldırıldı. Şirket normal olarak diğer telefonlara sağladığı gibi iPhone 8’lere de teknik servis desteği sağlayacak ve sorunlar tabii ki çözülecek. Tek fark, iPhone 8’ler anakart sorunundan dolayı öncelikli olmayacak. Bu yüzden soruna sahip olan cihaz sahiplerinin vakit kaybetmeden eski programdan faydalanmaları için en yakın Apple bayisine başvurması tavsiye ediliyor.