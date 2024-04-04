Dün gece Apple App Store çöktü ve kullanıcılar mağazaya saatlerce erişim sağlayamadı. Bu durumdan başka Apple hizmetleri de etkilendi.

3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece, Türkiye saati ile 01.00-04.00 saatleri arasında Apple App Store ya da Apple hizmetlerini kullanmaya çalışan kullanıcılar bağlantı sorunları ile karşılaştı. Küresel çapta etkili olan bağlantı sorunları şu anda çözülmüş gözüküyor.

Apple kullanıcıları, uygulama mağazasına erişmek istediklerinde "Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen tekrar deneyin." uyarısıyla karşılaştı. WhatsApp ve Instagram'ın yaşadığı sorunların hemen ardından Apple mağazasında da böyle bir durumun ortaya çıkması insanları da biraz korkuttu.

Diğer Apple servisleri de etkilendi

Yaşanan kesintiden Apple'ın diğer uygulamaları da etkilendi. Bu uygulamalar arasında Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV, Apple Sports, Apple Arcade ve Apple Fitness+ da yer aldı. Ayrıca kesintinin iOS, macOS ve tvOS kullanan tüm platformlara sirayet ettiği belirtildi.

Bir süreliğine sistem durumu sayfasında uygulama mağazası kapalı gösterilirken, "Kullanıcılar bu hizmette sorun yaşıyor. Durumu inceliyoruz ve daha fazla bilgiye ulaştığımızda durumu güncelleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Birkaç saatlik aradan sonra Apple sorunu çözmeyi başardı.

Cupertinolu teknoloji devi bu yılın başlarında da benzer bir sorun yaşamıştı. O kesintide de App Store Connect ve Apple Music durumdan etkilenmişti. Apple, son yaşanan kesintinin nedenleri hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.