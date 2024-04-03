Apple araştırmacıları, ReALM adını verdikleri ve sesli asistanları büyük ölçüde geliştirecek yeni bir yapay zekâ dil modeli üzerinde çalışıyor.

Son dönemde teknolojinin neredeyse tek odak noktası hâline gelen yapay zekâ konusunda çalışmalar yapan firmalardan biri de Apple. Cupertinolu teknoloji devi, ReALM (Reference Resolution as Language Model (Dil Modeli Olarak Referans Çözünürlüğü) adlı yapay zekâ sistemini geliştirdi.

Apple araştırmacılarının yayımladıkları makalede, yapay zekâ sisteminin referans çözümlemelerini nasıl yaptığı, daha konuşma dilindeki içerikleri ve içeriklerin arka planını nasıl algıladığı açıklandı. Sonuç olarak ReALM, daha bilişsel ve doğal etkileşimlerin yolunu açmak için potansiyel vaat eden bir sistem olarak nitelendirildi.

Leb demeden leblebiyi anlamak

Referans çözünürlüğü dil modelleri için büyük önem taşıyor. Dil modellerinin konuşmada kimden bahsettiğimizi anlamaları ya da doğrudan işaret etmediğimiz şeyleri de verdiğimiz bilgilerle ilişkilendirebilmeleri için kullanılıyor. Bu alan, dijital asistanların şimdiye kadar zorlandıkları alanlardan biri olarak öne çıkıyor. ReALM ise metin bazlı olarak ekrana yerleştirdiği görsellerden bir anlam çıkarıyor ve ekrandaki içerik ve yapıya göre cevaplar oluşturuyor.

Araştırmacılar, bir konuşmanın içeriğini anlamak konusunda ReALM'in ChatGPT-4'ten daha ileride olduğunu ifade ediyor. Üstelik ReALM'in GPT serisinden çok daha az karmaşık olması nedeniyle "ideal seçim" olduğu da belirtiliyor. Apple mühendislerine göre "bu sistem, performanstan ödün vermeksizin sistem üzerinde çalışabilecek" özelliklere sahip.

Apple'ın yeni iPhone serilerinde yapay zekâ asistana yer vermesi bekleniyor. Belki de bu asistan, ReALM ile karşımıza çıkacaktır.