WhatsApp'ın ücretli abonelik sistemi Plus, resmen Türkiye'de kullanıma sunuldu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, yakın zamanda “Plus” ismi verilen yepyeni bir ücretli abonelik sistemi tanıtmıştı. Bu sistem, kullanıcıların aylık belli ücretler ödeyerek gelişmiş özelliklere erişmesine imkân tanıyan bir premium abonelikti.

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Şimdi ise WhatsApp Plus, resmen Türkiye’de kullanıma sunuldu. Şu anda ülkemizdeki kullanıcılar, WhatsApp Plus aboneliğine erişim sağlayabiliyor. Peki WhatsApp Plus’ın Türkiye fiyatı ne kadar? Nasıl özellikler sunuyor? Gelin bakalım.

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WhatsApp Plus Türkiye fiyatı ne kadar?

WhatsApp Plus abonelik paketi, ülkemizde aylık 41,99 TL gibi oldukça uygun bir fiyata ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu fiyatı ödedikten sonra Plus aboneliğiyle gelen özelliklere ulaşabileceksiniz.

WhatsApp Plus ilk ay ücretsiz mi?

Evet, Meta bünyesindeki WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcıları için WhatsApp Plus aboneliğini ilk ay ücretsiz yaptı. Yani bir ay boyunca ücretsiz bir şekilde abonelik sistemini deneyebiliyorsunuz.

WhatsApp Plus nasıl özelliklerle geliyor?

Özel çıkartmalar

Özel zil sesleri

14’e kadar farklı seçenekten uygulama simgesi seçme

Uygulama temasını değiştirme

Sohbet listelerini yükseltme

20’ye kadar sohbeti sabitleme

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere birçok gelişmiş özelliğe WhatsApp Plus aboneliğiyle ulaşmak mümkün hâle geliyor.

WhatsApp Plus nasıl alınır?