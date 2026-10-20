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Apple’dan App Store’da Yapay Zekâ ile Sahte Çıplak Görüntü Üreten Uygulamalara Yasak

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Apple, geliştirici kurallarında güncellemeye giderek App Store inceleme sürecini yanıltmak amacıyla kendisini sıradan bir uygulama gibi gösteren kötü içerikli uygulamaları tamamen yasakladı.

Apple’dan App Store’da Yapay Zekâ ile Sahte Çıplak Görüntü Üreten Uygulamalara Yasak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji devi Apple, hafta sonu yayınladığı yeni duyuruyla geliştirici ilkelerini önemli ölçüde sertleştirdi. Yapılan güncelleme, özellikle yapay zekâ araçlarını kullanarak uygunsuz içerik üreten ve mağaza onayını geçebilmek adına kendisini zararsız bir uygulama gibi maskeleyen yazılımları doğrudan hedef alıyor.

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Bu yöntemde, geliştiriciler uygulamayı App Store inceleme ekibine tamamen masum bir araç gibi sunuyor ancak onay aldıktan sonra güncellemeler veya sunucu tarafındaki değişikliklerle zararlı özellikleri kullanıcıya sunuyordu.

İçerikten Görseller

Apple’dan App Store’da Yapay Zekâ ile Sahte Çıplak Görüntü Üreten Uygulamalara Yasak
appstoric

Bu tarz uygulamaların tamamı App Store’dan kaldırılacak

appstoric

Apple, bu tür yanıltıcı taktiklere başvuran ve onaylanan sürümlerinde bulunmayan gizli ya da belgelenmemiş yetenekler barındıran tüm uygulamaların App Store'dan kaldırılacağını açıkladı. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere ve yapay zekâ modüllerine ev sahipliği yapan platformların sorumluluğuna da dikkat çeken Apple, geliştiricilere sıkı denetim mekanizmaları uygulayacağını ifade etti.

Şirketin resmi geliştirici blogunda paylaşılan ifadelere göre uygulamaların sakıncalı materyalleri filtrelemesi, kullanıcıların rahatsız edici içerikleri bildirmesine imkân tanıması ve tacizci hesapları engellemesine olanak sağlaması gerekiyor.

Apple'ın hukuki şartlar bölümünde yaptığı bir diğer güncelleme ise insan ticareti ile çocukların istismarını teşvik eden uygulamaların engellenmesine yönelik maddelerin pekiştirilmesi oldu. Mağaza güvenliğini sağlamak adına uzun süredir adımlar atan şirket, geçtiğimiz yıl yürüttüğü inceleme süreçlerinde dolandırıcılık ve suistimal gerekçesiyle 150.000'den fazla uygulamanın kullanıcılara ulaşmasını engellediğini ve 193.000 geliştirici hesabını sildiğini bildirdi.

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Apple

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