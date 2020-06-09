Bir yatırım şirketinin analisti olan Toni Sacconaghi, Apple’ın Google’a baskı yapmak için bir arama motoru satın alması gerektiğini söyledi. Sacconaghi, Apple’ın bu noktada Google'a rakip olabilmesi için en uygun adayın DuckDuckGo olduğunu belirtiyor.

Apple, cihazlarında kendi işletim sistemini kullanıyor olmasına rağmen henüz kendi arama motorunu yayınmaış durumda değil. Apple, bir arama motoru geliştirmek yerine iOS ve Siri’de varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullanıyor.

Yatırım ve araştırma şirketi A.B.Bernstein’ın analisti Toni Sacconaghi, Apple’ın cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google kullandığı için Google’dan 7-8 milyar dolar ödeme aldığını açıkladı. Bu durum Apple, Google tercihi ile yüksek bir gelir elde ediyormuş gibi gözükebilir ancak Google'ın Apple cihazlardaki aramalardan elde ettiği 25 milyar dolarlık reklam gelirinin yalnızca %30'una tekabül ediyor.

Apple, 2017 yılından beri Google’ı kullanıyor

Apple’ın arama motoru çözümü için Google’la anlaşması aslında uzun bir geçmişe dayanmıyor. Apple daha önce cihazlarında arama motoru olarak Bing’i kullanıyordu. Ancak 2017 yılında yapılan anlaşma, Apple cihazlarının varsayılan arama motorunun Google olmasını sağladı.

Google, Apple’ın Microsoft’un arama motoru olan Bing’e geri dönmemesi veya başka bir arama motorunu tercih etmemesi için şirkete ödeme yapıyor. Sacconaghi, buna rağmen Apple’ın iOS kullanıcılarının yüzde 70’ini başka bir arama motorunu kullanmaya ikna etmesi halinde yeni bir arama motoruyla anlaşabileceğini düşünüyor.

Apple, pek çok alanda rekabet ettiği Google'a kendi cihazları üzerinden gelir sağlamaktan rahatsız olabilir ancak arama motoru konusunda çok fazla alternatifinin olduğunu söylemek de zor. Bu nedenle Sacconaghi, Apple'ın tekrar Bing'e dönmek yerine bir arama motorunu satın alıp geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Toni Sacconaghi, “Evet, Google bugün aramada açıkça baskın güç. Ancak şirketin bugün iOS’tan yakaladığı kârdan ödün vermesi, 15 milyar doları, kaybetmesi anlamına geliyor. Tersine Apple’ın, iOS aramalarından kimin para kazanabileceği konusunda krallığın anahtarlarını kontrol ettiği göz önüne alınırsa, ilk bakışta olduğunda daha güçlü bir konumda olacağı ortaya çıkar. Ancak Apple, şu anda Google’a karşı hareket ederse Bing’e bağlı kalır. Bu nedenle Apple’ın kendi arama motorunu alması gerekiyor” dedi.

DuckDuckGo, Apple için en uygun arama motoru alternatifi olabilir

Sacconaghi, Apple’ın satın alması gereken arama motoru tercihine geldiğinde gizlilik odaklı bir arama motoru olan DuckDuckGo’nun, Apple için iyi bir tercih olacağını belirtiyor. Analist, Apple’ın DuckDuckGo’yu 1 milyar doların altında bir fiyatla satın alabileceğini ve arama motorunun Google ve Microsoft’a dayanmayan ciddi bir yedek seçenek olacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

Sacconaghi, Apple’ın DuckDuckGo ile Google’dan aldığı 7 veya 8 milyar doları elde edip edemeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu, ancak buna rağmen Apple’ın en kötü durum senaryosuna bu şekilde hazır olabileceğini belirtti.

Sacconaghi, Apple’ın DuckDuckGo’yu satın almasını önermekle beraber arama motorunu satın almak için teşebbüste bulunduğunda ciddi düzenlemeler yapması gerektiğini de söyledi. DuckDuckGo’nun Bing’e dayanıyor olması, Apple’ın Microsoft etkisinden tamamen kurtulmak için arama motorunda ciddi değişiklikler yapmasını gerektirecektir.