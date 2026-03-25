Apple, İş Dünyasındaki Tüm Araçlarını Bir Araya Topladığı Apple Business'ı Duyurdu

Apple'ın küçük girişimlerden büyük şirketlere kadar her ölçekte işletmeye hitap eden yeni sistemi Apple Business duyuruldu.

Apple, İş Dünyasındaki Tüm Araçlarını Bir Araya Topladığı Apple Business'ı Duyurdu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandıracak yepyeni platformu Apple Business’ı duyurdu.

Küçük girişimlerden büyük şirketlere kadar her ölçekte işletmeye hitap eden bu sistem, cihaz yönetiminden iletişime kadar tüm ihtiyaçları tek çatı altında topluyor.

Apple, İş Dünyasındaki Tüm Araçlarını Bir Araya Topladığı Apple Business'ı Duyurdu
Apple, İş Dünyasındaki Tüm Araçlarını Bir Araya Topladığı Apple Business'ı Duyurdu
2
3

Hepsi bir arada iş platformu

Apple Business, şirketlerin cihazlarını kolayca yönetmesini, çalışanlarını gerekli uygulamalarla donatmasını ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmasını sağlıyor. Yerleşik mobil cihaz yönetimi sayesinde ayarlar, uygulamalar ve güvenlik tek bir merkezden kontrol edilebiliyor.

Yeni “Blueprint” özelliği ile cihazlar önceden yapılandırılmış şekilde hızlıca kullanıma hazır hâle geliyor. Böylece teknik bilgiye ihtiyaç duymadan bile IT süreçleri kolayca yönetilebiliyor.

Profesyonel iletişimde yeni dönem

Şirketler artık kendi alan adlarıyla e-posta, takvim ve rehber hizmetlerini kullanabiliyor. Bu da ekip içi iletişimi güçlendirirken iş birliğini daha verimli hâle getiriyor.

Apple Business aynı zamanda işletmelerin Apple Maps, Siri ve Apple Wallet gibi popüler Apple servislerinde görünürlüğünü artırarak daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.

Apple Business, 14 Nisan itibarıyla 200’den fazla ülke ve bölgede ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Mevcut Apple iş çözümleri de bu platform altında birleşecek.

