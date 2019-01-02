Apple Cihazların %75'i iOS 12'ye Geçiş Yaptı

Yayınlanmasından 3,5 ay sonra iOS 12, oldukça büyük bir kullanım oranına ulaştı.

İşletim sistemlerinin en son sürümlerinin kullanılması cihazların hem performansı hem güvenliği hem de son kullanıcı deneyimi açısından oldukça büyük önem taşıyor zirâ Android platformunda Android'in son işletim sistemi 9 Pie'ı kullanan cihazlar %1'in altında iken, iOS'in son sürümünü kullanan Apple cihazlar ise %75 gibi büyük bir orana sahip durumda.

iOS işletim sistemi kullanıcılarının %17'si cihazlarını iOS 11 sisteminde tutarken, geri kalan %8'lik kısım ise iOS'in daha da eski sürümlerine sahip durumda. Android ile kıyaslandığında işletim sisteminin son sürümünü kullanan cihaz oranında iOS, Android'i ezip geçiyor. Apple'ın son 4 yıl içerisinde piyasaya sürdüğü cihazlar arasında ise iOS 12'nin kullanım oranı %78 seviyelerini bile geçti.

Apple'ın iOS işletim sisteminin kendi ekosistemi içerisinde bu kadar yaygın olmasının sebebi ise Apple'ın çok fazla cihaz çeşidine sahip olmayışı. Android platformunda ise on binlerce akıllı telefon çeşidine tek tek Android'in son sürümünün modifiye edilmesi gerekiyor. Bu işlem bazı durumlarda aylar alırken, genelde ise akıllı telefon üreticileri, kolay yola kaçarak çıkış tarihi 1-2 yıllı geçen akıllı telefonlarından güncelleme desteğini tamamen çekiyorlar.