Apple'ın kadrosundaki en eski isimlerden biri olan tasarımcı Bart Andre, emekli olacağını açıkladı. Böylece Apple'ın tasarım ekibi, Ive ayrılığı sonrası tamamen değişmiş olacak.

Apple'ın en uzun süreli çalışanı konumunda bulunan kıdemli endüstriyel tasarımcı Bart Andre, çalışma arkadaşlarına gönderdiği bir not ile emekli olmaya hazırlandığını açıkladı. 1992 yılında, alıştığımız Apple estetiğini yaratmak üzere Jony Ive ile birlikte Apple'a katılan Bartre, 32 yıldır Apple'da görev yapıyordu. Öyle ki Steve Jobs 1990'ların sonunda Apple'a geri döndüğünde bile şirket kadrosunda yer alıyordu.

Ive'nin üst düzey ekibinden olan Bartre, Evans Hankey'nin 2023 yılında ayrılmasının ardından Apple'ın tasarım bölümünün işleyişinden sorumlu olmuştu. Kendisinin ayrıca Apple patentlerinin önemli bir kısmını elinde tuttuğu da belirtiliyordu. Bartre bu ay içinde emekli olacak.

Ive döneminden kimse kalmıyor

Jony Ive önderliğindeki tasarım ekibi, Ive ayrılığı sonrası neredeyse tamamen yenilenmiş durumda. Ekipteki pek çok kişi Apple'dan ayrılmıştı. Bartre ayrılığı ile birlikte o dönemde çalışan kıdemli ekipten kimse Apple çatısı altında kalmamış olacak. Böylece Apple'da bir dönemin de sonu gelecek.

Bartre sonrasında ise firmanın endüstriyel tasarım bölümünün başına geçecek isim ise şirketin COO'su Jeff Williams olacak gibi gözüküyor. Konuya yakın kaynaklar ise operasyon kısmında görevli bir ismin tasarım ve inovasyona odaklı bir departmanın başına geçmesinin huzursuzluk yarattığını belirtiyor. Son dönemde firmada yaşanan işten çıkarmalar ile birlikte ele alındığında bu karar, firmanın zor bir dönemden geçebileceğini gösteriyor.