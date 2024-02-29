Apple'ın "Apple ID" ismini değiştirmeye karar verdiği iddia edildi. Eğer iddialar gerçekse Apple ID tabiri, iOS 18 ile değişecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Şirkete yakın ve konuya aşina kaynaklandırılan haberlere göre Apple, "Apple ID" olarak isimlendirdiği sistemde isim değişikliği yapacak. Değişimin iOS 18'le hayata geçirileceği konuşuluyor.

Apple ID, kullanıcıların App Store veya iCloud gibi hizmetlere erişimek için kullanılan bir kayıt sistemi. Yani aslında Apple'daki hesabınız. İşte Apple da tam olarak böyle düşünüyor. Eğer iddialar gerçek olursa Apple ID, iOS 18 itibarıyla "Apple Hesabı" (Apple Account) olarak anılmaya başlayacak. Kullanıcılar, Apple'ın hizmetlerinde Apple ID ibaresi yerine, Apple Hesabı ibaresi görmeye başlayacaklar.

Tüm kullanıcılar için daha anlaşılır olacak

Apple ID, özellikle de İngilizce konuşulan ülkelerde gayet anlaşılır bir tabir. Ancak diğer ülkelerde durum biraz daha farklı. Mesela Türkiye için konuşacak olursak "ID" yerine "Hesap" ifadesinin kullanılması çok daha anlaşılabilir oluyor. Apple ID'nin ismi gerçekten değişirse tüm kullanıcılar için daha anlaşılır bir tabir kullanılmaya başlamış olacak.

Apple'ın geleceğe yönelik planlarıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Görünen o ki konunun netleşmesi için WWDC 2024 etkinliklerine kadar beklememiz gerekecek.