OpenAI'ın sistemlerinde yaşanan teknik bir sorun başta ChatGPT olmak üzere tüm hizmetlerde kesintiye yol açtı. Sora, OpenAI API'leri ve diğer hizmetler, 4 saati aşan kesintiler yaşadı.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz akşam çok büyük bir kesinti yaşadı. Yaşanan teknik sorunlar, ChatGPT başta olmak üzere OpenAI'ın tüm sistemlerini etkiledi. Kullanıcılar, üretsel yapay zekâya, API entegrasyonlarına, Playground'a ve Labs'e erişemez oldular. Tüm bunlara ek olarak; şirketin birkaç gün önce herkesin erişimine açtığı metinden video üretebilen yapay zekâsı Sora da kullanılamaz oldu.

OpenAI'ın teknik durum hakkında bilgilendirme yaptığı internet sitesindeki bilgilere göre yaşanan sorunlar, an itibarıyla giderildi. Ancak OpenAI ekipleri, düzeltmelerin işe yarayıp yaramadığını tam olarak anlamak için çalışmalara devam ediyorlar. Yaptığımız kontrollerde, en azından ChatGPT'de herhangi bir sorun kalmamış olduğunu görüyoruz.

4 saatten fazla kesintiye yol açan hatanın kaynağı belli değil

OpenAI, sistemde bir sorun olduğunu kabul etmiş olsa da bu sorunun ne olduğuna ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak 4 saati aşan kesintiye yol açan hatanın önemli bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Basit bir hata olsaydı bu kadar uzun süre kesinti yaşanmazdı.

OpenAI'ın yapay zekâ araçlarında yaşanan kesintiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri yeniden bilgilendireceğiz.