Apple iPad Mini 5'e Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Kullanıcılar tarafından oldukça merak edilen ve bu yıl içerisinde tanıtılacak olan yeni iPad Mini'nin detaylarını sizler için derledik.

Teknoloji devi Apple, iPad serisinin yeni üyelerini 2019'un ilk yarısı içerisinde tanıtacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Tayvan'dan gelen bilgilere göre Apple, iPad Mini 5 ismini verdiği, muhtemelen iPad Mini 4'e benzer fiziksel tasarımıyla, 7,9 inçlik ekrana sahip yeni cihazını da tanıtacak.

Bir önceki iPad Mini gibi 6,1 mm kalınlığa sahip olacağı düşünülen yeni iPad Mini 5'in; USB-C yerine Lightning girişine, ana ekran tuşuyla TouchID'ye ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacağı iddia ediliyor. Net olmamakla birlikte cihazın gücünü; iPhone 7, iPad (6. jenerasyon), iPad Pro (10,5 inç) ve Apple TV 4K'de (5. jenerasyon) de gördüğümüz A10X Fusion yonga setinden alacağı söyleniyor.

Apple'ın yeni iPad'i Mini 5'in Apple Pencil 1 için desteğe sahip olup olmayacağı bilinmiyor ancak Apple Pencil 2 için desteğe sahip olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Apple'ın tedarikçilerinin cihazların satışlarında oluşan dalgalanmalardan büyük ölçüde zarar gördüğü de söyleniyor. Yeni iPad Mini 5 hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktığında yine sizlerle paylaşıyor olacağız.