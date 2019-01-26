Apple'ın yeni iPad'ler için sertifikalar aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene tanıttığı çentiksiz, tuşsuz ve bir ince çerçeveli yeni iPad Pro, tasarımıyla ve sahip olduğu performansıyla kullanıcıları oldukça mutlu etmişti. Özellikle videoları iPad üzerinden düzenleyen kişiler (bazı YouTuber'larda dâhi videolarını iPad Pro üzerinden düzenliyor), neredeyse PC platformundan bile daha kısa sürede sonuç aldıklarını bildirdiler.

~Apple iPad mini 5 (konsept)

Apple'ın 30 Ekim 2018 tarihinde tanıttığı iPad Pro'ları daha yeni yeni yaygınlaşırken; A2123, A2124, A2153, A2154, A2133 ve A2152 kod numaraları ile toplamda 6 adet iPad modeli için Rus sertifikalandırma kuruluşu EEC'ye sertifika başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı ancak Apple'ın 6 farklı iPad modeli tanıtacağı düşünülmüyor.

Geçen haftalarda edinilen bilgilere göre Apple, 10 inçlik ekrana sahip yeni bir iPad ve aynı zamanda normal iPad'lerden daha küçük olan yeni bir iPad mini üzerinde de çalışıyor. Yeni iPad mini'nin (büyük ihtimalle iPad mini 5) daha uygun fiyatlı bir Apple tableti olarak 2019 yılının Mart atında satışa çıkması bekleniyor.