iPad 7 ve iPad Mini 5, 2019'un İlk Yarısında Tanıtılabilir

DigiTimes, fabrika kaynaklarından aldığı bilgilere göre Apple'ın 2019'un ilk yarısında iki adet giriş seviyesi tablet çıkarma hazırlığında olduğunu söylüyor. Bunlar ise yüksek ihtimalle beşinci nesil iPad mini ve yeni bir standart boy iPad olacak.

Apple'ın 2015 yılından beri güncellemediği iPad Mini serisi, şu an şirketin sattığı en uygun tabletlerden biri olarak yerini korusa da, aradan geçen 4 sene sonunda yaşını göstermeye başladı. 5. nesil iPad mini'nin fiyatı hakkında çok bir bilgi olmasa da diğer giriş seviyesi standart boy iPad'in geçtiğimiz yıl olduğu gibi 329 dolarlık fiyat etiketini koruması bekleniyor.

Digitimes, cihazların özelleri veya çıkış tarihleri hakkında herhangi ek bir bilgi paylaşmamış olsa da Tayvan merkezli ekran üreticileri olan GIS ve TPK Holding'in yeni iPad'lerin ekranlarını üreteceğini söyledi.

Bu durum aslında çok da sürpriz değil. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ekim ayında analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2019'un başında iPad'leri yenileyeceğini iddia etmiş ve China Times Aralık ayında Apple'ın yeni iki model çıkarağını öne sürmüştü. Ardından gelen iPad mini 5 kılıf tasarımları da bütün bu iddiaları güçlendirmişti.

6. nesil iPad'in 2018'in Mart ayında piyasaya sürüldüğü ve tüm raporların 2019'un ilk yarısını işaret ettiği düşünülünce, yeni cihazların Mart ya da Nisan aylarında tanıtılması oldukça olası görünüyor. Apple'ın yavaşlayan tablet piyasasına yeni bir soluk getirip getirmeyeceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz.