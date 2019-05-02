Apple, Ekranda Parmak İzi Teknolojisi İçin Çalışmış

Yeni ortaya çıkan bir patent görseli, Apple'ın bir zamanlar ekrana gömül parmak izi tarayıcı geliştirmek için çalıştığını ortaya çıkardı.

Günümüz akıllı telefonlarında ekran kilidi olarak iki farklı popüler çözüm kullanılıyor. Bunlardan ilki parmak izi, ikincisi ise yüz tanıma. Apple’ın iPhone 5S ile birlikte hayatımıza soktuğu fiziksel parmak izi tarayıcı, yerini yavaş yavaş ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya bırakmaya başlamış durumda. Yüz tanıma kilidini ise şu an için ‘biyometrik seviyede’ yalnızca birkaç akıllı telefon sunabiliyor.

Apple, iPhone X ile birlikte Face ID teknolojisini tanıtana kadar söylentiler, şirketin ekrana gömülü parmak izi tarayıcılı bir iPhone modeli tanıtacağı yönündeydi. iPhone X ise bu söylentileri tamamen haksız çıkardı ve Apple parmak izi tanıma teknolojisini tamamen bir kenara bırakarak yüz tanıma teknolojisini tercih etti. Peki Apple, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini hiç seçenekler arasında tutmadı mı? Yeni bir patent, bu soruyu yanıtlıyor.

Yukarıda görmüş olduğunuz patent çizimi, Apple’ın bir zamanlar ekrana gömülü parmak izi teknolojisi üzerinde çok ciddi bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Patent, parmağın ekrana dokunması ile birlikte oluşan mekanik dalgaların elektrik sinyallerine dönüştürülmesini ve bu şekilde bir parmak izi görüntüsü oluşturulmasını konu alıyor. Peki gelecekte bu teknolojiyi iPhone’larda görebilecek miyiz?

Kesin olmamakla birlikte bu teknolojinin rafa kaldırıldığını söyleyebiliriz. Sizin de görebileceğiniz gibi patent, iPhone 6 kasasına sahip bir akıllı telefonu gösteriyor. Yeni bu teknoloji Apple tarafından birkaç yıl önce seçenekler arasına konulmuş ancak nedenini bilmediğimiz bir şekilde iptal edilmiş. Yani Apple, en azından bir süre daha Face ID ile yoluna devam edecektir.