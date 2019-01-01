  • Apple'ın Instagram Hikayesinde Paylaştığı Duvar Kağıtları

Apple'ın Instagram Hikayesinde Paylaştığı Birbirinden Güzel iPhone Duvar Kağıtları

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Instagram hikayesini daha faydalı bir şekilde kullanmak isteyen Apple, iPhone ile çekilmiş birbirinden güzel fotoğraflardan oluşan duvar kağıtları paylaştı.

Gerek kilit ekranında gerekse ana ekranda olsun; duvar kağıtlarının akıllı telefonların çehresini değiştirdiği inkar edilemez bir gerçek. Her ne kadar uygulamaları kullandığımız sırada duvar kağıtlarını göremesek de cihazı elimize alır almaz ilk gördüğümüz şey kilit ekranı ve bir duvar kağıdı oluyor.
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, #shotoniphone kampanyası dahilinde resmi Instagram hesabının hikayelerinde iPhone ile çekilmiş fotoğraflardan oluşan duvar kağıtları paylaştı. Son derece sanatsal ve canlı görüntülerin bulunduğu duvar kağıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.


 

Kaynak : http://brianwolf.tv/apple-shared-wallpapers-on-their-instagram-story/
Etiketler: apple
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