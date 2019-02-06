Apple'ın Tim Cook'tan Bile Fazla Kazanan Yöneticisi

Burberry’nin CEO'luğundan ayrılarak Apple'ın en önemli yöneticilerinden biri olan Angela Ahrendts, Apple'daki kariyerine son vermeye karar verdi.

Angela Ahrendts, 2014 yılında Burberry'de çalışırken Apple'dan ciddi bir teklif aldı ve perkende biriminin baş sorumlusu oldu. O dönem talep üzerine mi yoksa teklif üzerine mi bilinmez; Angela Ahrendts'in yıllık maaşı, Apple'ın CEO'su Tim Cook'tan 11 milyon dolar daha fazla olacak şekilde kararlaştırıldı.

Ancak bu maceranın çok yakın zamanda sona ulaşacağı ortaya çıktı. Buna göre Angela Ahrendts, 2 ay sonra Apple'dan ayrılacağını resmen açıkladı. 5 yılda toplam 170 milyon dolar gibi korkunç bir para kazanan Ahrendts, özellikle ilk yıllarında inanılmaz başarılı bir grafik çizdi.

5 farklı kıtadaki mağaza sayısını %25'lik artışla 506 ya çıkaran yönetici, 2018 yılındaki düşüşten de sorumlu tutulan isimler arasındaydı.

Gelelim rakamlara... Apple'ın beyni konumundaki CEO Tim Cook'un Apple'dan senelik kazancı 2018 yılında 15.6 milyon dolar oldu. Nisan ayında şirkete istifasını verecek olan Ahrendts'in ise aynı yıl kazandığı tutar 26.5 milyon dolardı.

Ahrendts, istifasından sonra ne yapacağına dair net bir açıklama yapmamış olsa da "Yeni şeyler denemek istiyorum." şeklinde konuştu.