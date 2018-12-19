Apple Çentikte Yaptığı Hile Sebebiyle Davalık Oldu

Apple, çentikli telefonlarının reklamlarında yaptığı siyah arka plan hilesi sebebiyle davalık oldu.

Akıllı telefonlardaki çentik olayını her ne kadar Apple başlatmış gibi gözükse de aslında ilk olarak Essential Phone bu akımı ortaya koydu ve Apple çentikli ekranı yaygınlaştıran marka oldu. Sahip olduğu uçtan uca çerçevesiz ekranıyla Apple'ın ilk çentikli akıllı telefonu olan iPhone X, bazı kullanıcıların beğenisini toplarken bir kesimin ise tepkisini üzerine çekti.

Kaliforniya, ABD'de bugün açılan bir dava dosyasına göre iPhone Xs'in ve iPhone Xs Max'in reklamlarında kullanılan fotoğraflarda siyah bir arka plan kullanılarak, cihazda sanki çentik yokmuş gibi halka arz ediliyordu. iPhone X'i çentiksiz halde gördüğü bir reklamın ardından sipariş eden kadın, akıllı telefon eve geldiğinde çentiğin olduğunu farkedince yasal yolara başvurdu.

Apple'ın reklam amaçlı kullandığı iPhone X fotoğraflarında siyah bir arka plan kullanarak cihazın çentiksiz gibi gözükmesini sağladığı aşikâr. Cihazı satan alan kişinin ne gibi bir cevap ile karşılaşacağı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacaktır. Bunun dışında, Apple'ın böyle bir politika izlemesi kullanıcılarını oldukça üzdüğünü söyleyebiliriz.