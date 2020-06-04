Apple’ın yatırımcılarından biri, beklentileri karşılayacak kadar iPhone satamadığı ve bu konuda yatırımcılara yalan söylediği gerekçesiyle Apple'a dava açtı. Yatırımcının davayı kazanması halinde Apple’ın karşısına neler çıkacağı henüz belli değil.

Teknoloji devi Apple’ın başı bu sefer de yatırımcılarından birinin açtığı davayla belada. Apple’ın büyük yatırımcılarından biri, Apple ve CEO’su Tim Cook’un iyi gitmeyen iPhone satışlarıyla ilgili bilgileri gizleyerek yatırımcılara yalan söylediğini iddia ediyor.

Dava, devlet çalışanlarına emeklilik ödeneği sağlayan Rhode Island Eyaleti Çalışan Emeklilik Sistemi (ERSRI) tarafından açıldı. Konunun uzmanları, ERSRI’ın büyük bir Apple yatırımı bulunduğunu belirtiyorlar. ERSRI’ın iddiaları ise Apple’ın 2018 yılı sonlarında üretmeye başladığı iPhone XR, XS ve XS Max’in satışlarına dayanıyor.

Apple’ın yatırımcılarına yalan söylediği iddia ediliyor

Apple, Kasım 2018’de olağan yatırımcı toplantılarından birini gerçekleştirdi. Yatırımcılarla yapılan görüşmelerde iPhone’ların satış miktarı paylaşıldı ve yatırımcılardan daha fazla Apple hisse senedi alma konusunda güven sağlayan şirket içi bilgiler paylaşıldı. ERSRI, Apple CEO’su Tim Cook’un iPhone satış oranları ve o zamana kadarki iPhone’ların satış başarısıyla ilgili çok iyimser bir tablo çizdiğini söylüyor.

ERSRI, Kasım 2018’de yapılan yatırımcı toplantısının ardından Ocak 2019’da yapılan diğer yatırımcı toplantısında gelir tahminlerinin milyarlarca dolar düştüğünü açıkladı. Apple’ın bu açıklaması şirketin hisselerinin bir günde yüzde 10 düşmesine neden oldu. Hisse senetlerindeki bu düşüş, Apple’ın piyasa değerinin de 74 milyar dolar düşmesine neden oldu.

Mahkemeye başvuran ERSRI, Apple’ın iPhone satış oranlarını ocak ayındaki toplantıdan önce bilmemesi gibi bir durumun mümkün olmadığını söylüyor. ERSRI, Apple’ın kasım toplantısında işlerin kötü gittiğini bildiğini, ancak ocak ayına kadar durumu açıklamadığını iddia ediyor.

Apple’ın Kasım 2018’de iPhone üretimini azalttığı söyleniyor

Davada aynı zamanda Kasım 2018’de yatırımcı toplantısından kısa bir süre sonra Apple’ın iPhone üretimini azaltmaya başladığı da iddia ediliyor. İddiaya göre Apple, kasım ayı ortasında Foxconn dahil olmak üzere birçok tedarikçisinden yeni iPhone üretim hatları için planlarını durdurmasını istedi. Üretim hatları planlarının durdurulmasının yanında Apple’ın önemli bir tedarikçisinden genel olarak gönderileri azaltmasını istediği de iddialar arasında yer alıyor.

Davaya bakan Bölge Hakimi Yvonne Gonzalez Rogers, “Bazı doğal afetler ve başka nedenler olmadan Cook’un iPhone talebinin düştüğünü üretim hatlarını kesmeden önce bilemeyeceği akla yatkın değil” dedi. ERSRI’ın bu dava ile ne kadar zararının olduğu bilinmiyor ancak bir günde gerçekleşen yüzde 10'luk düşük miktarın büyük olacağını düşündürüyor.