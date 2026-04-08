Apple'ın Katlanabilir iPhone Planı Hakkında Yeni İddia: Tanıtım Tarihi Bile Belli!

Apple’ın yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone modeli için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, ilk katlanabilir telefonunu eylül ayında iPhone 18 Pro ile birlikte. Ancak ortada hâlâ bazı büyük belirsizlikler var.

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına girip girmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Görünen o ki şirket, bu alana adım atmaya hazırlanıyor. Üstelik bu hamle, Apple’ın klasik lansman takvimini bozmayacak gibi duruyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni iddialara göre katlanabilir iPhone, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılabilir. Yani Apple, alıştığımız gibi eylül etkinliğinde sahneye bu kez çok daha farklı bir cihazla çıkabilir.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple Hala Temkinli: Lansman Ertelenebilir mi?

Her ne kadar hedef Eylül 2026 olarak gösterilse de, işin içinde katlanabilir ekran teknolojisi olunca işler biraz karışıyor. Apple’ın özellikle dayanıklılık ve uzun ömür konusunda oldukça titiz davrandığı biliniyor.

Bu yüzden bazı kaynaklar, cihazın 2027’ye sarkabileceğini de söylüyor. Yani Apple, “olmadan olmaz” demeden ürünü piyasaya sürmeyecek gibi görünüyor.