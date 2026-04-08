Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Apple'ın Katlanabilir iPhone Planı Hakkında Yeni İddia: Tanıtım Tarihi Bile Belli!

Apple’ın yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone modeli için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, ilk katlanabilir telefonunu eylül ayında iPhone 18 Pro ile birlikte. Ancak ortada hâlâ bazı büyük belirsizlikler var.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına girip girmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Görünen o ki şirket, bu alana adım atmaya hazırlanıyor. Üstelik bu hamle, Apple’ın klasik lansman takvimini bozmayacak gibi duruyor.

Yeni iddialara göre katlanabilir iPhone, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılabilir. Yani Apple, alıştığımız gibi eylül etkinliğinde sahneye bu kez çok daha farklı bir cihazla çıkabilir.

Apple Hala Temkinli: Lansman Ertelenebilir mi?

Her ne kadar hedef Eylül 2026 olarak gösterilse de, işin içinde katlanabilir ekran teknolojisi olunca işler biraz karışıyor. Apple’ın özellikle dayanıklılık ve uzun ömür konusunda oldukça titiz davrandığı biliniyor.

Bu yüzden bazı kaynaklar, cihazın 2027’ye sarkabileceğini de söylüyor. Yani Apple, “olmadan olmaz” demeden ürünü piyasaya sürmeyecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

