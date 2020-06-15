"Apple, Katlanabilir Ekranlı Bir iPhone Üzerinde Çalışıyor"

Apple ürünleri konusunda tutarlı sızıntıları ile bilinen Jon Prosser, Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığını iddia etti. Apple'ın geçtiğimiz dönemlerde yaptığı patent başvuruları ve uzmanların açıklamalarıyla birleşen bu iddia, Apple hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Akıllı telefon sektörü büyük bir değişimin içerisinde. Teknoloji üreticilerinin gerek yazılımsal gerekse donanımsal çalışmalarıyla kişisel asistanlarımız haline gelen telefonlar, bir süredir katlanabilir modelleriyle de gündemde. Henüz tüketiciler tarafından tam olarak kabul görmeyen bu teknolojiyi, ilerleyen dönemlerde ABD merkezli teknoloji devi Apple'da da göreceğiz gibi görünüyor.

Apple, bugüne kadar katlanabilir ekranlı bir akıllı telefonla karşımıza çıkmadı. Ancak geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan patent başvuruları, Apple'ın da katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Şimdiyse Apple'a yakın kaynakları olduğunu belirten olan Jon Prosser, Apple'ın kesin olarak katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalıştığını iddia etti. Üstelik görünüşe göre bu iPhone'la tanışmak için çok da fazla beklemeyeceğiz.

Jon Prosser, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda katlanabilir ekranlı iPhone ile ilgili detaylı bilgi vermedi. Ancak Prosser, açıklamalarında paylaştığı bilgiye son derece güvendiğini belirtti. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı sızıntılarla gündemi meşgul etmeyi başaran ve çoğu sızıntısı nihai ürünlerle desteklenen Prosser, son açıklamalarıyla Apple hayranlarını az da olsa heyecanlandırmayı başardı.

Katlanabilir ekranlı telefonlar şu an için pek de istenilen noktada değiller. Samsung'un katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold, yaşanan sorunlar nedeniyle istenilen popülariteye bir türlü ulaşamadı. Ayrıca Huawei'nin katlanabilir ekranlı ilk telefonu da Galaxy Fold da aynı kaderi paylaştı. Ancak bu yıl başlarında yapılan açıklamalar, katlanabilir ekranlı telefonların geleceği için adeta bir umut ışığı olmuştu.

Alfred Üniversitesi profesörlerinden William LaCourse, 2020'nin ilk günlerinde yaptığı açıklamalarla katlanabilir ekranlı bir iPhone'un 12 ila 18 ay içerisinde piyasaya sürülebileceğini söylemişti. Bu açıklamalarını Corning'e dayandıran LaCourse, Gorilla Glass üreticisinin 2020 yılının sonlarında önemli bir gelişmeye imza atacağını ve katlanabilir telefonlar için yeni nesil camlar üreteceğini söylemişti. Şimdi ortaya atılan iddialar, iPhone 13 ya da iPhone 14'ün katlanabilir yapıda olabileceğinin göstergesi.