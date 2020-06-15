iPhone 12'nin Samsung Ekran Kullanacağı İddiaları Güçleniyor

iPhone 12 serisi için lansman tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında gelen bilgiler de artmaya devam ediyor. Yeni gelen haberlere göre Apple, ekran tedariği konusunda Samsung'a bir alternatif arayışında olsa da BOE'den istediğini alamadığı için Samsung ile iş birliği yapmaya devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haber, Samsung’un Galaxy S21 serisi için Çinli teknoloji şirketi BOE’nin OLED ekranlarını tercih etmeyeğini öne sürüyordu. Apple’ın tedarik zincirinden kısa süre önce elde edilen yeni bilgiler, Apple’ın da iPhone 12'lerin ekranları için BOE'yi tercih etmeyeceğini gösteriyor.

iPhone 12’nin geliştirilmesi süreci hakkında bilgisi olan kaynaklar, Samsung’un yeni iPhone serisi olacak iPhone 12 serisinin ekranlarının yüzde 80’inden sorumlu olacağını iddia ediyorlar. Apple’ın bu kararının arkasında, iPhone’ların ekran teknolojisi için istenen birçok şeyi sadece Samsung’un OLED ekranlarının karşılaması olduğu söyleniyor.

Daha önce yayınlanan haberler de Çinli BOE’nin OLED ekranlarının Apple’ın testlerinden geçemediğini gösteriyordu. Bu iki bilgi beraber düşünüldüğünde Apple’ın yeni iPhone serisi için BOE’nin ekranlarına göre daha pahalı olan Samsung’un OLED ekranlarını tercih edeceği iddiasının gerçeğe yakın göründüğünü söyleyebiliriz.

Ancak Apple, Samsung'un OLED ekranlarını sadece ilk parti iPhone 12’lerde kullanabilir. Zira ilk partinin ardından BOE’nin testlerde başarı gösterebileceği ve iPhone 12’de Samsung’un yerini alabileceği konuşuluyor.

Apple, BOE’nin üretmiş olduğu OLED ekranları ilk defa kullanmayacak. Apple daha önce LG ve BOE’nin küçük boyutlu OLED ekranlarını Apple Watch’larda kullandı. Ayrıca söylentiler, Apple Watch 6’da da BOE’nin ekranlarının kullanılacağı yönünde.

Apple, ekran maliyetini azaltmak için BOE’nin ekranlarını Apple Watch’ların ardından iPhone’larda da kullanmak istiyor. Ancak bunun için BOE’nin OLED ekranlarının Apple’ın istediği seviyeye ulaşması gerekiyor.