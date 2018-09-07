Apple, resmi talep halinde kullanıcı verilerinin kolluk güçlerinin kullanımına sunulmasını sağlayacak yeni bir çevrimiçi araç geliştiriyor.

Reuters tarafından görülen bir şirket evrağına göre Apple, kullanıcılarına ilişkin verileri resmi olarak talep edebilmeleri adına kolluk güçleri için çevrimiçi bir araç oluşturmayı ve şirketten hangi verilerin elde edilip edinilemeyeceği konusunda kolluk güçlerine eğitim vermek için bir ekip oluşturmayı planlıyor.

4 Eylül 2018 tarihli evrak, Apple Genel Danışmanı Kate Adams tarafından ABD senatörü Sheldon Whitehouse'a gönderilmiş. Teknoloji devi, bu evrak hakkında resmi bir açıklamada bulunmaktan ise kaçınıyor.

Apple halihazırda geçerli bir yasal başvuru olması halinde iCloud çevrimiçi servisinde depolanan verileri kolluk güçlerine verebiliyor. Ancak Apple, geçmişte cihazlarını kendilerinden istendiğinde erişemeyecekleri şekilde şifrelediği için ABD kolluk güçleri ile ayrılığa düşmüştü. Şirket hazırladığı evrakta geçtiğimiz yıl kolluk güçleri tarafından yapılan 231'i yurtiçi acil durumlarından oluşan 14,000 talebe günün hangi saatinde olursa olsun yanıt verdiklerini belirtti.

Apple, bir şirket sözcüsünün yaptığı doğrulamaya göre bu taleplere e-posta ile yanıt vermekteydi. Ancak bu yılın sonu itibariyle bu talepler için geliştirilmiş olan çevrimiçi bir araç kullanıma sokulacak.

Evrağa göre Apple şimdiye kadar 1,000 kolluk gücü mensubunu şirketten nasıl veri elde edecekleri hususunda eğitmiş. Bu eğitim öncesinde Apple merkezinde yapılsa da, şirket, bir çevrimiçi eğitim kursu ve eğitmen ekibi hazırlayarak bu hizmeti daha küçük departmanlara da sağlayabilmeyi hedefliyor. Ayrıca platform tüm dünyada kullanıma açık olacak.

ABD eyalet ve federal kolluk güçlerine Temmuz ayında Strateji Merkezi tarafından uygulanan bir anket sonucu gösteriyor ki, kolluk gücü mensuplarının en büyük endişeleri, hangi teknoloji şirketlerinin hangi veriye erişimi olduklarını ve bu veriyi nasıl elde edeceklerini bilmemeleri; nitekim bu, tüketicilerin cihaz ve servislerini değiştirmeleri nedeniyle yıldan yıla ve hatta aydan aya bile değişebilen bir şey.

Anket raporunun yazarlarından biri olan Jennifer C. Daskal, Reuters'a verdiği röportajda "Şifreleme tartışmalarında ne olup bittiğine bakılmaksızın, bunlar üstlenilmesi gereken işler. Kolluk güçleri, mevcut veriye erişebilmeli ve bu veriler hakkında bilgi sahibi olmalı."

Apple, diğer teknoloji şirketlerinin de yaptığı gibi bu çalışmaya araştırmacıların sorularını yanıtlayarak iştirak etmişti.