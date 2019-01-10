iOS Kullanıcıları Spam Çağrı Görmek İstemiyor

iOS kullanıcıları işletim sisteminin içerisinde spam aramaların engellenmesini istiyor.

iPhone kullanıcıları Apple'ın "spam" çağrıları engellemesini istiyor. Özellikle ürün tanıtımı için bizleri arayan numaralar bazı durumlarda oldukça can sıkıcı olabiliyor. iOS platformunun marketi App Store'da ise bilinen spam numaraları engelleyen uygulamalar bulunuyor ancak bu uygulamalar da ne yazık ki aylık abonelik sistemi ile ücret karşılığında işlerini yapıyorlar.

Telemarket şirketlerinden gelen aramalar akıllı telefon kullanıcılarını oldukça rahatsız ediyor. Bu bağlamda iOS kullanıcılarından Apple'a, bu tür aramaların akıllı telefonu çaldırmaması/titretmemesi ve cevapsız çağrı olarak kendini göstermesi yönünde çağrı yapılıyor. Yazılımsal olarak iOS işletim sistemine eklenebilecek böyle bir özelliğin gelecek iOS 12.1.3 veya en azından iOS 13 güncellemesinde yer alması isteniyor.

Kullanıcıların talep ettiği özelliğin eklenmesi zor bir iş değil. İşin zor kısmı hangi numaraların spam numaralar olduğunu belirlemekte yatıyor. Operatör şirketlerinin ve Apple'ın bu sorun karşısında eli kolu bağlı kalıyor. Akıllı telefon kullanıcılarının ise şu anlık spam çağrılardan kurtulmalarının en kesin yolu, arayan numarayı engelleme seçeneği oluyor.