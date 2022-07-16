M1 İşlemciye Sahip iPad’lere Özel iPadOS 16 Güncellemesi

Apple’ın iPad’lere özgü işletim sistemi olan iPadOS’un M1 işlemciye sahip iPad’lere özel yeni güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Gelin, bütün yeni özellikleriyle M1 işlemciye sahip İpadOS 16’ya hep birlikte bakalım.

Apple iPadOS işletim sistemini iOS 13 ile birlikte kullanıma sunmuştu. Bu yeni işletim sistemi iPad kullanıcılarının oldukça memnun kaldığı özelliklere de sahiptir. iPad’lere özgü olan bu işletim sistemi kullanıcıların tabletlerindeki pek çok özel özellikle birlikte ilk kez 2019 yılında hayatımıza girmişti.

Apple iPad’lerin işletim sisteminin yeni sürümü olan iPadOS 16 geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Tabletlerin kullanımını oldukça kolaylaştıran ve cihaza özgü yeni özelliklere sahip olan iPadOS 16, bugün yeni bir güncelleme aldı ve özellikle de M1 işlemciye sahip iPad'ler için bir dizi yeni özellik kullanıcılara sunuldu. Herkese açık olan beta sürümle kullanıcılara sunulan bu yeni özelliklere gelin yakından bakalım.

iPadOS 16 ve M1 iPad kullanıcılarının en çok sevdiği özellik Stage Manager

iPadOS 16 ile birlikte iPad kullanıcılarına sunulan Stage Manager, M1 iPad Air ve M1 iPad Pro'ya özel güncellemeler. İşte bu iPadOS 16 özelliğiyle yapabilecekleriniz:

Yeniden boyutlandırılabilir pencereler: Birden çok işi aynı anda yapabilmenizi sağlayan bu özellikle açtığınız pencereleri ve sekmeleri yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Birden çok işi aynı anda yapabilmenizi sağlayan bu özellikle açtığınız pencereleri ve sekmeleri yeniden boyutlandırabilirsiniz. Merkez uygulama: Kullandığınız uygulamayı tam ekran yapmadan da kullanabilme imkanı sunan bu özellik sayesinde üzerinde çalıştığınız uygulama penceresi belirgin bir şekilde ekranın merkezin yer alıyor ve diğer açık uygulamalar veya pencereler son kullanımla zamanına göre sol tarafta sıralanıyor.

Kullandığınız uygulamayı tam ekran yapmadan da kullanabilme imkanı sunan bu özellik sayesinde üzerinde çalıştığınız uygulama penceresi belirgin bir şekilde ekranın merkezin yer alıyor ve diğer açık uygulamalar veya pencereler son kullanımla zamanına göre sol tarafta sıralanıyor. Örtüşen pencereler: Farklı boyutlarda örtüşen pencereler oluşturarak ideal çalışma alanınızı rahatça düzenleyebilir ve rahatça kullanabilirsiniz.

Farklı boyutlarda örtüşen pencereler oluşturarak ideal çalışma alanınızı rahatça düzenleyebilir ve rahatça kullanabilirsiniz. Uygulamaları birlikte gruplama: Üst üste farklı boyutlarda pencereler açabilir, pencereleri kenarından sürükleyip bırakabilir ya da daha hızlı ve esnek bir deneyim için uygulamaları gruplandırarak Dock’ta uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

iPadOS 16 işletim sistemine sahip M1 iPad kullanıcılara özel harici ekran desteği

M1 işlemciye sahip iPasOS 16 işletim sistemine sahip iPad’ler için gelen bir diğer önemli özellik ise özel harici ekran desteği oldu. Apple'ın açıkladığı gibi, 6K'ya kadar çözünürlüklere sahip M1 çipi ile iPad Pro'ya tam harici ekran desteği geliyor. Bu, iPad'inizde ve harici ekranınızda farklı uygulamaları aynı anda çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor. Yen güncellemeyle birlikte şunları da yapabilirsiniz:

Uygulamalara harici ekrandan erişin: Favori uygulamalarınıza ve en son kullandığınız uygulamalara Dock'tan erişebilir veya istediğiniz uygulamayı daha hızlı bulmak için Uygulama Kitaplığı'nı kullanabilirsiniz.

Favori uygulamalarınıza ve en son kullandığınız uygulamalara Dock'tan erişebilir veya istediğiniz uygulamayı daha hızlı bulmak için Uygulama Kitaplığı'nı kullanabilirsiniz. iPad ve harici ekran arasında sürükleyip bırakın: iPadOS 16 çalıştıran M1 iPad kullanıcıları, dosyaları ve pencereleri iPad Pro'larından harici ekrana sürükleyip bırakabilir veya bunun tersini iPad’lerine yapabilirler.

12,9 inç M1 iPad Pro, iPadOS 16'da kendine özel bir özelliğe kavuşuyor

Bir M1 iPad'iniz olsa bile, Apple bir özelliği yeni ekran modlarıyla daha büyük iPad'lere sunduğu için iPadOS 16'da bulunan tüm özelliklere sahip olacağınız anlamına gelmiyor. Ancak 12,9 inç boyutunda bir M1 işlemcili iPad Pro’nuz varsa şu özelliklere sahip olabilirsiniz.

Referans Modu: Sıvı Retina XDR ekranlı 12,9 inç iPad Pro'nun popüler renk standartları ve video formatları için referans renk sağlamasına olanak tanıyor.

Sıvı Retina XDR ekranlı 12,9 inç iPad Pro'nun popüler renk standartları ve video formatları için referans renk sağlamasına olanak tanıyor. Sidecar ile Referans Modu: iPad Pro'yu Mac'iniz için ikincil referans ekranı olarak kullanmanızı sağlıyor.

Yalnızca 2020 ve üstü iPad Pro kullanıcıları için sunulan büyüteç özellikleri M1 işlemciye ve iPasOS 16’ya sahip tabletlere de sunuldu. Büyüteçte Algılama Modu ile kapı algılama, insan algılama ve görüntü açıklamalarını içeren yeni bir büyüteç modu ile çevrenizdeki her şeyi rahatça görmenizi sağlıyor. M1 işletim sistemine sahip iPad'ler için yakında resmi olarak kullanıma sunulacak bu özellikleri her kullanıcı açık beta sürümüyle kullanabiliyor.