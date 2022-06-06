Apple'ın uzun bir süredir kullanıcıların beğenisine sunduğu iPad'lere özgü işletim sistemi iPadOS'un yeni güncellemesi bugün itibarıyla tanıtıldı. Gelin, tüm yeni özellikleriyle iPadOS 16'ya yakından bakalım.

Apple'ın 2019 yılında iOS 13 tanıtımıyla birlikte hayata geçirdiği iPadOS işletim sistemi, kullanıcıları oldukça memnun etmişti. iPad'lere özgü olan bu işletim sistemi sayesinde, cihazlardaki pek çok özellik 2019 yılında ilk kez karşımıza çıkmıştı.

Bugün de iPadOS işletim sisteminin yeni sürümü olan iPadOS 16 tanıtıldı. Tabletlerin kullanımını oldukça kolaylaştıran ve cihazlara özgü yeni özellikler sunan iPadOS 16'ya yakından bir bakalım.

Merakla beklenen iPadOS 16 nihayet görüldü

iPadOS 16 da WWDC'de resmen tanıtıldı. MacOS için tanıtılan multi-tasking özelliklerinin aynısını barındıracak olan iPadOS 16'da birçok yeni özellik bulunuyor. Gelin birlikte bir göz atalım.

İşte iPad'lere gelen tüm yeni özellikler:

Arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı olabileceğiniz Collaboration

iPadOS 16 ile birlikte aynı Google Dökümanlar sistemi gibi olan Collaboration aracı geliyor. Collaboration sayesinde örneğin Mesajlar uygulaması üzerinden paylaşım kısmına geldiğinizde daha önce olmayan Collaboration sekmesi açılıyor.

Burada üzerinde durduğunuz dökümanı kolayca önceden belirlediğiniz Collaboration grubuyla paylaşabiliyorsunuz. Paylaştığınız kişiler not, PDF veya resim gibi dökümanlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyor.

Collaboration sekmesinden grubunuzla direkt olarak o döküman üzerine konuşmak için görüntülü, sesli veya yazılı iletişim başlatabiliyorsunuz. Collaboration araması sırasında birinin paylaştığı Safari uygulaması ekranına katılabiliyor ve onun olduğu sekmelere siz de ayrıca göz atabiliyorsunuz.

Daha fazla yaratıcılık: Free Form

Collaboration özelliğinden bahsettik. Bu özelliğin bir güzel yanı da Collaboration araması sırasında boş bir sayfa açabiliyorsunuz ve grubunuzdaki herkes oraya istediğini yazıp çizebiliyor, istediği dökümanı, resmi, videoyu veya belgeyi ekleyebiliyor. Tüm bunları yaparken görüntülü de konuşabiliyorsunuz. İşin güzel yanı bu özellik sadece iPadOS'e değil, MacOS ve iOS'e de gelecek.

iPadOS 16, oyuncuları da unutmayacak

iPadOS 16 ile birlikte oyuncular için de çeşitli özellikler eklenecek. Örneğin bir oyunun büyük boyutlu bir dosyasını indirirken arkada başka işlerinizi yapmaya devam edebileceksiniz. GameCenter hesabınızı kullanarak oyunlara hesap açmadan giriş yapabilecek ve GameCenter profilinizdeki Aktivite kısmından arkadaşlarınızın neler yaptığını görebileceksiniz.

Yeni gelecek olan SharePlay aracı ile birlikte bir oturum başlatıp direkt olarak çevrimiçi olan arkadaşlarınızla oyun oynamaya başlayabileceksiniz. Bu özellikler de aynı Collaboration gibi MacOS ve iOS'e de gelecek.

Masaüstü sınıfı uygulamala güncellemeleri

iPadOS 16 ile birlikte iPad uygulamalarına küçük ama önemli değişiklikler geliyor. iPad uygulamalarının iPad'in büyük ekranıyla daha uyumlu olması sağlanacak, Mac'te olup da iPad'te olmayan ancak olmasını istediğiniz özellikler gelecek. Örneğin Dosyalar uygulamasında artık dosya uzantısı değiştirebilecek ve dökümanların ismini değiştirme veya kopyalama gibi eylemleri kolay kısayollarla halledebileceksiniz.

iPadOS 16 sayesinde iPad'ler daha iyi bir ikinci ekran olacak

iPadOS 16 ile birlikte gelecek olan Reference Mode, iPad ile çalışan profesyoneller için harika bir özellik olacak. Bildiğiniz gibi iPad'leri artık bir ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Bu bağlamda artık ikinci ekran olarak iPad'lerin ekranları, ana cihazınız ile aynı renk skalasına sahip olacak.

iPadOS 16 ile birlikte artık uygulamalara istediğiniz hafızayı ayırabileceksiniz

İçerisinde M1 çipi barındıran bir iPad'e sahipseniz, artık iPadOS 16 ile birlikte uygulamalara ayırmak istediğiniz hafızayı ayarlayabileceksiniz.

Son olarak: Stage Manager

Apple'ın iPadOS 16 ile birlikte getirdiği son özellik: Stage Manager. Stage Manager, iPad'lerinizde multi-tasking yapmayı bir üst seviyeye çıkartıyor. Aynı MacOS için tanıtılan pencerelerin solda kaldığı bir çoklu pencere menüsüne sahip olacaksınız.

Üstelik bu özellik iPad'inizi ikincil ekran olarak kullanırken de aktif olabiliyor. Stage Manager sayesinde açık olan uygulamaları aynı masaüstü bilgisayar gibi pencere halinde üstüste görüntüleyebileceksiniz (aynı anda 4 pencere) ve pencere boyutlarını ayarlayabileceksiniz.

Apple'ın iPadOS 16 ile getireceği yeniliklerin tamamı bu kadardı dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Değişiklikleri ve yenilikleri beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.