TSMC'nin kurucusu Morris Chang, Intel'in üretim ve yapay zekâ hedeflerine ulaşması için odak noktasını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

TSMC’nin kurucusu Morris Chang, Intel'in yapması gereken değişikliklere dair önemli açıklamalarda bulundu. Tayvanlı üretici, Intel’in doğru stratejiyi benimsemesi için odak noktasını yapay zekâya kaydırması gerektiğini belirtti.

Intel, son yıllarda yonga üretiminde kaybettiği liderliği geri kazanmak için ciddi yatırımlar yapmış ancak bu süreçte oldukça zorlanmıştı. TSMC'nin kurucusu Chang, şirketin odak noktasını yapay zekâ teknolojilerine kaydırması gerektiğini ve bu hamlenin Intel'in geleceği için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Intel, doğru yönü bulmakta zorlanıyor

Intel’in CEO’su Pat Gelsinger’ın görevinden ayrılmasının ardından firmanın doğru stratejiyi oluşturmakta zorlandığını belirten Chang, şirketin yeni bir yöneticiyi ve strateji belirlemeyi başaramadığını söyledi. Gelsinger’ın, Intel’in çip üretimindeki liderliğini geri kazanma çabalarının başarılı olamadığını ve özellikle TSMC’nin arkasında kalınan bir dönemde bu hedeflerin gerçekleşmesinin güçleştiğini belirten Chang, şirketin şu anda ne yapacağını bilmediğini vurguladı.

Intel'in üretim ve yapay zekâ hedeflerine ulaşmak için doğru stratejiyi bulması gerektiğini belirten Chang, Intel’in mevcut CEO’su ve strateji eksikliklerinin giderilmesinin önemini de dile getirdi. Intel’in karşılaştığı bu zorluklar, sektörün geleceği açısından da önemli bir ders niteliği taşıyor. Yapay zekâ ve çip üretimi gibi alanlarda daha güçlü bir stratejiye sahip olmanın, firmanın uzun vadeli başarısı için kritik olacağı aşikâr.