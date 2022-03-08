Apple, önceki işlemcisinden 8 kat daha hızlı ve daha güçlü yeni işlemcisi M1 Ultra'yı tanıttı.

Apple’ın işlemcileri, birçok kullanıcıyı şu anki haliyle bile memnun ediyor olsa da onlar her seferinde daha iyisini yapabiliyor. Yeni cihazlarında kullandıkları M1 işlemcisine getirdiği yeniliklerle, Apple kullanıcılarının daha sorunsuz ve daha hızlı cihazlara sahip olmasına olanak sağlıyor.

Apple’ın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, yaptığı konuşmada Mac cihazlarını nasıl daha ileriye götürebilecekleriyle ilgili yaptıkları işlemci değişikliklerinden bahsetti. Görünen o ki iMac ve Macbook Pro’lar kullanıcılarına daha mükemmel bir deneyim yaşacak.

Gelmiş geçmiş en güçlü işlemci

Yeni serilerdeki hemen hemen tüm cihazları Apple Silicon’a geçirdiklerini açıklayan Ternus, daha fazla performansa ihtiyaç duyan kullanıcıları mutlu etmek için M1 Ultra adlı işlemcilerini resmen duyurdu. Normal cihazlar hızı arttırmak için ana karta bağlı iki yonga kullanıyor ve bu Apple’ın yeni nesil cihazlarında da iki M1 Max’i birbirine bağlayarak gerçekleştiriliyor. Bu yeni işlemci teknolojisiyle Apple cihazlar artık; mevcut herhangi bir teknolojinin 2 katı yoğunluğa sahip ve 2.5 TB/s işlemciler arası bant genişliğine sahip.

Cihazlar, bu yazılıma tek bir çip gibi davranarak daha hızlı erişime olanak sağlarken, %90 daha yüksek performans gösteriyor. Yeni işlemcinin bizlere sunduğu özelliklerden bazıları ise; 20 çekirdekli CPU, 16 daha yüksek verimli çekirdek ve 4 yüksek verimli çekirdekle birlikte 64 çekirdekli bir GPU. Bir önceki işlemci teknoloji M1’den de 8 kat daha hızlı olan bu yeni işlemci, saniyede 22 trilyon işlem ve 2 kat medya hızını da beraberinde getiriyor. Aynı zamanda 200W daha az güçle, mevcut en yüksek GPU’larla aynı performansa sahip olması da kullanıcılar için büyük bir artı olacak. Mac cihazların performansını daha da yükseltecek olan M1 Ultra, Apple tarafından “Kişisel bilgisayarlardaki gelmiş geçmiş güçlü ve yetenekli çip” olarak görülüyor.