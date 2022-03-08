Yeni iPad Air Duyuruldu: İşte Teknik Özellikleri

Apple'ın 8 Mart'ta gerçekleştirdiği lansmanında yeni iPad Air resmen duyuruldu. M1 çip ve 5G özellikleriyle birlikte gelecek olan tabletin teknik özellerine birlikte bakalım...

Apple’ın bugün düzenlenen yeni lansmanından çoğumuzun beklediği, güzel haberler gelmeye başladı bile. Bunlardan bir tanesi yeni iPad Air, önceki nesillerinden çok daha hızlı ve şarj konusunda çok daha başarılı işler yapacağa benziyor.

Yeni iPad Air, Apple’dan beklenen şekilde öncekileri aratmayacak teknik özellikleriyle resmen duyuruldu. Gelin bu teknik özellikleri ve yeni gelen değişiklikleri birlikte inceleyelim…

İşte yeni iPad Air karşınızda

Yeni iPad Air, M1 çip ile birlikte geliyor. En hızlı olduğu iddia edilen tabletlerden ve fiyat aralığındaki en çok satan Windows dizüstü bilgisayardan 2 kat daha hızlı olduğu söylenen iPad Air'ın bu Windows dizüstülerden %60 daha hızlı bir GPU'ya sahip olduğu söylendi. Bununla birlikte Storyboards özelliğiyle ve iOS 15 ile birlikte gelecek olan iPad Air, 5 renk seçeneği ve 12 MP ön kamerasıyla kullanıcılarını bekliyor olacak.

5G desteğiyle birlikte gelecek olan iPad Air, ayrıca ikinci nesil Apple Pencil'ları da destekliyor olacak. 18 Mart'ta satışa sunulacak iPad Air'in 64 - 256 GB arası depolama seçenekleri yer alıyor. %100 geri dönüşümlü malzemelerden üretilen bu yeni tabletin fiyatı ise 599 dolar olarak açıklandı. Yeni iPad Air, ülkemizde ise 10.699 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.