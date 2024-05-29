Bir hayran, Apple hayranlarının ağzının suyunu akıtacak bir LEGO seti tasarladı. Şu an gerçeğe dönüşmesi için destek arayan proje, ürünlerden çalışanlara kadar birçok detayı içeren bir Apple mağazasını içeriyor.

Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden biri olan LEGO, farklı temalara sahip hayranların ağzının suyunu akıtan setleriyle sık sık karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise gelecekte bunlara arasına girme potansiyeline sahip bir proje ortaya çıktı. Ancak bu sefer daha önce gördüklerinizden çok farklı bir set var: Apple mağazası. Evet.

Bu LEGO’nun tanıttığı bir set değil. LEGO fikirlerinin paylaşıldığı “LEGO IDEAS” sitesi üzerinden yayımlanan bir proje. Projenin tasarımcılarından biri de LEGO Anatomy, Spirited Away seti gibi popüler projelerin arkasındaki Legotruman olarak da bilinen Truman isimli Hong Kong’lu bir LEGO tutkunu. Truman, bu projeyi daha önce LEGO tasarımlarıyla yarışmalar kazanan 2A2A ile isimli kişiyle birlikte yapmış.

1500’den fazla parçaya sahip tasarımda, ikonik Apple ürünlerinden çalışanlara kadar birçok detay var

Apple mağazasını içeren bu LEGO seti, dünyadaki herhangi bir mağazadan esinlenilmemiş. Yani tamamen kendine has bir tasarımı var. Boyutları uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere sırasıyla 41 cm, 25,6 cm ve 15,8 cm olarak açıklandı. Toplam parça sayısı ise 1539 adet.

Seti incelediğimizde gerçekten küçük detaylara önem verildiğini görebiliyoruz. Mağazanın içinde Apple çalışanları var. Duvarları Apple’ın tasarımlarından esinlenen unsurlarla donatılmış. Apple’ın alışık olduğumuz estetik mağaza görünümü bu sette de mevcut.

Hatta içinde yeni iPhone veya Mac gibi Apple ürünleri bile yer alıyor. Gerçek mağazaları andıran dışındaki dev camlar ve beyaz Apple logosu da tabii ki dikkat çeken detaylarından.

Bunlara ek olarak Apple’ın tarihinde piyasaya sürdüğü ikonik ürünleri de sette yer alıyor. Orijinal iMac, AirPods, Apple Watch, Vision Pro, iPod mini gibi cihazların LEGO versiyonları var. Bunlar, setin hemen arka kısmında bulunan gizli bir bölüme yerleştirilmiş. Yani özellikle Apple hayranlarının çok seveceği bir ürün diyebiliriz.

Legotruman, şu anda tasarımının gerçeğe dönüşmesi için destek arıyor. Şimdiye kadar 2 bin 500’den kişi LEGO Apple mağazasına destek vermiş. 600 gün içinde 10 bin oy alması lazım. Şimdiki gidişata baktığımızda bu muhtemelen gerçekleşecek. Yani LEGO’nun ilerleyen zamanlarda gerçekten de böyle bir tasarımla karşımıza çıktığını görebiliriz. Tabii ki bunun için Apple’dan lisans alması gerekecek. Projeye siz de destek olmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.